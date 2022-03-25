瑞芳瑞峰橋頭事故頻傳 移走電箱增行車視線
瑞芳區明燈路二段和瑞峰橋頭的路口，交通事故發生率極高，一年至少有15件交通事故，為維護用路人安全，目前已將容易產生視覺死角的四座電箱遷移，並加強繪設地面黃網線，已大幅改善此路段的交通狀況。
即使已經過了上下班的尖峰時間，但在明燈路二段的車流量還是相當大，主要是因為這條是前往九份地區的重要道路，不過在靠近瑞峰橋頭的路口，常有車禍發生，一年就至少有15件車禍事故，讓地方是相當無奈。
龍鎮里長林文清說，長期觀察下來，發現是因為接近橋頭的轉彎處設立有四座電箱，容易發生用路人視覺死角，為降低車禍發生率及保障用路人安全，已由新北市養工處遷移其中三座電箱，剩餘的電信業者的電箱也將在近日遷移完成。
林文清說，將電箱遷移後，目前交通事故已大幅改善。
區公所主任秘書童冠璋說，等到所有電箱遷移完成，路面也會進行刨鋪，並加強黃網線的劃設，保障用路人的安全。
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