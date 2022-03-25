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農村生活體驗 汐止學童開心拔蘿蔔做糕點

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會舉辦拔蘿蔔活動，小朋友到農會休閒農場體驗，並且一起做蘿蔔糕。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會舉辦拔蘿蔔活動，小朋友到農會休閒農場體驗，並且一起做蘿蔔糕。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓都市的孩子們能體驗農田樂趣，也多元學習，汐止農會舉辦拔蘿蔔活動，帶著小朋友到農會休閒農場體驗，並且現在和小朋友一起做蘿蔔糕，小朋友都覺得新鮮有趣。

汐止區農會農事指導員黃輝錡表示，汐止農會去年在汐萬路的休閒中心規劃了水稻田，並且也開放體驗，讓民眾了解水稻的種植情形之外，在休耕時期種一些草莓、番薯、還有蘿蔔，會辦這個活動主要是讓小朋友從小認識食材，從基礎落實食農教育，讓在地農產可以得到很大的推廣，這次安排了四、五十位小朋友採草莓及拔蘿蔔，讓小朋友體驗之外，也能了解農夫的辛苦，進而珍惜所吃的東西。

來自汐止各國小大約四、五十位小朋友報名參加，活動一開始的安排，是先帶著大家做蘿蔔糕，先將一整顆的蘿蔔刨絲，接著處理蝦米，然後老師開火，將材料先炒過，再倒入長條型膜具，再由小朋友們幫忙抹平，最後拿去蒸，小朋友都好感興趣，跟著步驟一起做。

汐止區農會規劃一系列的農村體驗，有插殃，以及前陣子則是安排採草莓及拔蘿蔔，小朋友在學完蘿蔔糕之後，穿著雨鞋進到田裡，先是採了幾顆草莓，接著拔蘿蔔，兩隻小手用力將埋在土裡的蘿蔔拔起，個頭不小，小朋友都好開心，覺得新鮮有趣。

汐止 農會 草莓

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