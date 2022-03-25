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汐止新台五公墓紅線開放停車 掃墓更便民

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止警分局針對新台五路二段公墓週邊，也首次開放掃墓期間紅黃線可以停車。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局針對新台五路二段公墓週邊，也首次開放掃墓期間紅黃線可以停車。 圖／觀天下有線電視提供

清明節就也到了，為了方便民眾掃墓祭祖，汐止區公所規劃4月3日到4/5，會在十個公墓入口，設置服務站，現場將提供礦泉水、水桶、鐮刀、手套等掃墓用品，另外，為了更便民，汐止警分局針對新台五路二段公墓週邊，也首次開放掃墓期間紅黃線可以停車。

汐止區長陳健民表示，再過幾天就是清明掃墓，汐止區公所依往例也會提供便民服務，4/3到4/5日在十個公墓都會有同仁在現場設立服務站，提供礦泉水、手套、水桶及紅紙袋，在紅紙袋的部分也請民眾將要祭拜祖先的紙錢放進去，統一集中焚燒。另外，也有安排掃墓專車，在4/5日當天，會經過汐止火車站、五堵火車站、還有汐止區公所，有需要的民眾可以到這三個點搭乘，會接駁民眾到公墓。

汐止警分局分局長林詮峰指出，今年清明連假為4月2日至5日，汐止警分局依往年民眾掃墓經驗及習慣，提早一週於3月26、27日即開始實施重要墓園交通管制疏導，時間為6時30分至14時，確保民眾掃墓車流順暢。

林詮峰強調，因為新台五路二段墓園周邊停車空間有限，警分局主動積極爭取掃墓期間（3月26、27日及4月2日至5日6時至14時）墓園周邊的紅黃線能夠開放停車，便民服務，並且經過交通局同意公告開放；請車輛依規定停放，若有併排、擋住出入口等嚴重影響交通違規，仍會依規定取締、驅離。

汐止 火車站

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