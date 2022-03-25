掃墓無負擔 瑞芳公所設15處服務站可借用品

清明節國人掃墓祭祖慎終追遠習俗，為了讓掃墓民眾無負擔，瑞芳區公所今年提供多項便民服務措施，包括在第一公墓設置公墓掃墓服務站15處提供出借鐮刀、水桶及金銀紙集中焚燒等等服務，歡迎民眾多加利用。

瑞芳區公所為服務清明連假掃墓人潮，4月2日~4月4日三天的掃墓服務站要提供民眾借用掃墓、清潔器具，而清明節當天，也會提供掃墓接駁車往返區民廣場及第一公墓，到時瑞芳分局也將在第一公墓附近的龍潭橋實施交通管制，也請民眾配合防疫等工作。

此外，瑞芳區公所於4月2日~4月4日三天在第一公墓增設服務站，另在清明節當天，特別在全區各公墓入口處設置共15處服務站，提供礦泉水，手套，鐮刀，掃把，小水桶等供民眾借用，區公所在各服務站設置金紙回收點，集中金紙送往焚化爐焚燒，呼籲大家多加利用，響應環保，既能達到敬祖，又能做環保，一舉兩得。

清明節國人掃墓祭祖慎終追遠習俗，為了讓掃墓民眾無負擔，瑞芳區公所今年提供多項便民服務措施，包括在第一公墓設置公墓掃墓服務站及提供出借鐮刀、水桶及金銀紙集中焚燒等等服務，歡迎民眾多加利用。