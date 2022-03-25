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校長開會時要大家不投徐立信 北市教育局將究責徹查

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲在市議會備詢。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲在市議會備詢。記者徐偉真／攝影

北市勞動局長陳信瑜遭質疑上班時間替台北市副市長黃珊珊拉票，違反行政中立。議員徐立信今天也放出錄音，指螢橋國中校長歐陽秀幸在校務會議上公開呼籲不要投徐立信，也違反行政中立，教育局長曾燦金說，會究責、徹查。

徐立信說，北市螢橋國中每周三早上將校園操場提供給非營利螢橋幼兒園師生使用，但有幼兒園學生家長向他陳情，表示螢橋國中某組長多次阻攔幼兒園師生進入操場。

徐立信說，他沒有介入學校運作人事採購任何案件，完全就是處理民眾陳情公事，就因為這樣校長叫大家不要支持他，應該要有基本準則。

曾燦金說，兩件事情的處理都很不恰當，他會去究責、徹查；柯文哲說，會去了解，該怎麼辦就怎麼辦。

歐陽秀幸表示，場地糾紛是去年的事情，議員播放錄音的會議是導師會議，當時大約有十幾位老師在現場，她當初好幾天都在處理那件事情，事情比較複雜，牽扯到校內人員還有和幼兒園的場地協調，有那樣的發言是她思慮不周，情緒累積較多，一時失言。

歐陽秀幸說，對徐立信很抱歉，很不好意思有這樣的情緒表達，她已經去和徐立信致歉、說明，也取得他的諒解。

教育局表示，下周就會進行調查，將先調查當初發生什麼狀況，情況是否屬實，若屬實就看狀況移送校長成績考核委員會討論。

幼兒園 北市 教育局

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