野生斑龜出沒遭踩踏致死 北市動物園籲留意腳邊

有民眾近期在逛北市動物園時發現一隻背甲破裂的野生斑龜寶寶，園方今天指出，這隻斑龜實在太過幼小，最後仍傷重不治。提醒遊客，近期是斑龜的繁殖季節，遊園時記得留意腳邊。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，日前有熱心民眾在非洲動物區拾獲一隻直徑約4公分大的野生斑龜寶寶，背甲上有明顯裂痕，看起來傷勢嚴重，立刻向遊客服務中心求助，服務中心緊急轉送園內的野生動物救傷中心搶救。

動物園表示，獸醫師根據傷勢研判，應是踩踏、碰撞等外力造成背甲破裂，然而即便替牠上藥、修補背甲、敷上防水材料全力搶救，牠仍因太過幼小、臟器嚴重受損而傷重不治。

動物園說明，斑龜又名長尾龜，雖然是台灣常見的寵物龜，但國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書已把斑龜列為極危等級，全世界只剩台灣及越南能看到比較穩定的野生族群。

動物園指出，春季至秋季是斑龜的繁殖季節，斑龜通常生活在低海拔水域，因此動物園內的濕地生態池、水鳥觀察區及水生植物園等處，都可能有野生斑龜出沒，提醒遊客遊園時留意腳邊，如果發現牠們出現在危險的地方，趕快通知工作人員。