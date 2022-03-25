宣示不藍白合？柯文哲反問綠議員：有沒有綠白合？

台北市長柯文哲下午赴議會施政報告，民進黨議員江志銘追問柯文哲，年底選舉，能不能宣示唯一支持人選是黃珊珊 ，不會有「藍白合」，柯文哲未直接回答，僅說「我有綠白合的經驗」、 「我會支持黃珊珊」。

江志銘說，柯文哲曾說支持黃珊珊選台北市長，且比其他候選人好，還優秀，希望柯文哲信守承諾，根據一分民調，蔣萬安是32.1%、陳時中31.5%，黃珊珊20.3%，可見黃珊珊是決定選舉的關鍵少數。他再問柯，有沒有和國民黨朱立倫主席約見面？促成在野勢力合作？有沒有公開或私下接觸過，或是見其他藍營人士？柯文哲說，沒有。

江志銘說，他要敬告柯，不要因自己要選總統，就有「藍白合」的暗盤，出賣黃珊珊，政治人物要有格調，他公開呼籲市長，民眾黨應該堅持，國民黨要爭氣，不要搞藍白合。

江志銘追問柯，黃珊珊早也拚、晚也拚，願不願意說「不會有藍白合」，不料柯文哲反問，有沒有可能「綠白合？」 、「不一定喔？」江志銘再問，是否宣示唯一支持黃珊珊，但柯仍說「我有綠白合的經驗」。

江志銘說，沒有回答就是有可能？犧牲黃珊珊促成藍白合？不願意公開講就是有變數；柯文哲則說，「我會支持黃珊珊」，不要說出賣，他覺得黃珊珊是準備最好的市長候選人。