籌建10年 全台首座「躺著也能上課」的教室大樓完工

座落於台中市北屯區經貿東路的瑪利亞基金會第一期極重多障服務大樓經十年發願、七年募款，今天落成，這是全台首座「躺著也能上課」的教室，同時也啟動第二期「瑪利亞中高齡生活照顧大樓」興建計畫，前副總統陳建仁現身擔任主典者，與台中市長盧秀燕及150位捐款人等共同剪綵揭幕。

陳建仁在動土時就出席，他今天參與在說，這棟大樓蓋得很好，謝謝所有恩人的捐助，特別感謝台中市政府與國有財產署協助，以及瑪利亞基金會的愛心，讓全世界都看得到。媒體問陳要參選市長嗎？陳建仁雙手合十，笑著離開未回應。

盧秀燕說，台中身心障疑者有12.9萬人，其中3萬人是重度且多重障礙者，一般的照顧機構沒辦法照顧，特別謝謝瑪利亞基金會發願十年，興建第一期極重多障服務大樓，嘉惠全國重度且多重障礙者受照顧，台中市府會跟隨瑪利亞基金會腳步，繼續協助興建二期大樓等。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴說，2013年由資深媒體人沈春華代言籌募興建瑪利亞學園極重多障服務大樓，感謝各界善款挹注，最後在台中市政府、國有財產署的幫忙下得以承租國有土地自建大樓。

陳美鈴說，這棟大樓是全台第首座「隨時能從輪椅轉換成躺著也能上課教室」，規劃日間托育服務、早期療育中心、多功能活動教室，1樓還有多功能教室及地下水療池，還設置懸吊系統，讓重度失能身心障礙者移位更安全，工作人員照顧也更輕鬆。

她指出，一、二樓可讓瑪利亞啟智學園現有29名混齡服務對象擴大到50名成人及24名0到6歲兒童早療服務，各項療育課程分開在獨立教室運作，每周醫生看診，預計六月底完成立案後正式啟用。

第二期「瑪利亞中高齡生活照顧大樓」，將興建5樓，一樓規劃庇護商店，二樓以上將提供90位年滿55歲的心智障礙者全日型居住服務。