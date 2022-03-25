快訊

林右昌沒戴口罩接觸確診警 陳時中：先採檢、居隔3天

直播／本土今新增14例、無新增死亡 境外移入再破百+122

成功市場改建 柯文哲：遇工程危機不會如期完工

中央社 / 台北25日電

北市柯文哲今天施政報告提及成功市場預定民國113年間完工；不過，議員質詢指受原物料上漲等因素，完工時程會延後，柯文哲說，確實遇工程危機，不會如期完工。

柯文哲率北市府局處首長列席市議會第13屆第7次定期大會備詢及施政報告，因勞動局長陳信瑜在工會茶會發言惹議，柯文哲遭藍綠杯葛，昨天未施政報告，今天上午接續施政報告。

國民黨籍北市議員鍾沛君質詢，柯文哲施政報告提到成功市場預定113年9月完工，但成功市場整體工程受原物料上漲、缺工等因素，其實導致工期延長，不可能如期完工。

鍾沛君表示，柯文哲報告時未提相關狀況，且廠商也曾告知會延期並增加工程費用，施政報告根本避重就輕，但柯文哲卻稱持續推動市場改建，能留給下一任市長剪綵，但也要市場完工才有可能出席剪綵活動。

柯文哲答詢，成功市場整體工程遇危機，因廠商財務有些微狀況，撐不下去，且若廠商倒閉，所有程序重來也麻煩，確實是工程危機。

工務局長林志峯答詢，廠商提議要增加約新台幣2億7000多萬元工程預算，依目前規定，確實無法補貼，且依契約也無法跟廠商合意解約，有提醒廠商可透過爭議調解程序彌補相關損失。

鍾沛君追問，是否可能跟廠商解約。柯文哲說，這些都有可能，會透過合法程序解決相關爭議。

坐落於成功國宅前的北市成功市場啟用至今超過30年，因設施簡陋，北市府規劃改建，市府資料顯示，成功市場預定主體工程將在113年間完工。

柯文哲 北市 鍾沛君

延伸閱讀

陳信瑜陷違反行政中立風波 柯文哲：不接受請辭

成功市場不蓋或是換廠商？ 柯文哲：都有可能

疑輔選黃珊珊引發東廠說 柯文哲道歉允盡速調查

勞動局長違反行政中立風波 柯文哲施政報告前道歉了！

相關新聞

遭爆上班時間輔選黃珊珊 陳信瑜認錯：時空背景不適宜

台北市勞動局長陳信瑜遭質疑在上班時間公然替副市長黃珊珊助選，違反行政中立。陳信瑜今天認錯，表示自己的行為在那個時空背景不...

勞動局長違反行政中立風波 柯文哲施政報告前道歉了！

國民黨議員接獲檢舉2月時北市勞動局長陳信瑜在上班時間，趁工會新春茶敘時公然替副市長黃珊珊助選，被批違反行政中立，陳反批國...

新北台貿段都更9戶未搬 斷垣殘壁...居民拉白布條陳情

位在國3中和交流道旁的中和台貿段都更案，原訂去年8月底開拆，卻仍有5人、9戶不願參與都更，到了開拆期限仍未搬離現有住處，...

宣示不藍白合？柯文哲反問綠議員：有沒有綠白合？

台北市長柯文哲下午赴議會施政報告，民進黨議員江志銘追問柯文哲，年底選舉，能不能宣示唯一支持人選是黃珊珊 ，不會有「藍白合...

成功市場不蓋或是換廠商？ 柯文哲：都有可能

北市成功市場改建遇危機，廠商要求的補貼與市府上限，差距2.76億，工期也會延後約13個月，但台北市長柯文哲上午赴議會施政...

清明節連假 北市部分公有路邊及路外停車場正常收費

清明節連續假期自4月2日（星期六）至4月5日（星期二），為維持台北市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原週日收費之路邊停車格，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。