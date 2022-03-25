陳信瑜陷違反行政中立風波 柯文哲：不接受請辭

台北市勞動局長陳信瑜被指與工會茶會時替副市長黃珊珊助選，陳信瑜今天表示，已擬「榮耀請辭聲明」，一旦影響到長官就會斷然請辭。台北市長柯文哲說，不會接受請辭。

中國國民黨台北市議會黨團昨天揭露，陳信瑜日前在與28個工會茶會時，提到「你們都不在標之前先跟我講，為什麼都標完才跟我講，那你懂我意思吧」及「若珊珊當選，我就還在，看你們要不要我在」等字眼。

陳信瑜更在向媒體說明時與圓山大飯店工會理事長張舉成一起露面，舉「國民黨鼓勵東廠治國，害老百姓如驚弓之鳥」紙牌，批錄音者違法洩漏。

柯文哲今天赴北市議會施政報告並備詢，無黨籍議員黃郁芬指出，她取得一份「陳信瑜榮耀請辭聲明」，問柯文哲知不知情。

對此，柯文哲回應，他沒有接到，質疑這是假新聞、不用討論，若陳信瑜請辭的話他不會接受。

黃郁芬表示，聲明內陳信瑜指稱請辭只是因為把週末能做的事拿到週間做，代表陳信瑜仍不清楚議會的質疑與行政中立的內涵，要求柯文哲帶著所有一級首長去上行政中立的課程。

黃郁芬質詢間時，陳信瑜一度站起大喊試圖說明，遭黃郁芬及議長陳錦祥制止。

國民黨籍議員汪志冰接著質詢，詢問陳信瑜是否認為行為恰當。陳信瑜答詢，因為被問到與她相關的議題，且她覺得隱私遭侵犯，需要說明。

汪志冰也要求針對黃郁芬拿出的請辭聲明，予以說明。陳信瑜坦言是她擬的，她做好任何準備，一旦影響到長官就會斷然請辭，但還擔任勞動局長期間就會盡責。

汪志冰接著要求說明為何昨天會與張舉成同框，還稱國民黨鼓勵東廠治國，並要求柯文哲釐清工會是不是被勞動局動員。

對此，陳信瑜說明，她每天都會與各個工會的理事見面，昨天恰巧張舉成去找她，就一起與媒體說明。

國民黨籍議員徐巧芯質詢，陳信瑜在茶會上指稱要投標要先講，但政府標案都是公開在網路上，難道工會向陳信瑜反映就會有神秘的事情發生嗎。

陳信瑜對此否認後，徐巧芯接著質詢柯文哲，他覺得陳信瑜說詞合不合適。柯文哲答詢，通常不會這樣講。

徐巧芯接著質詢，陳信瑜宣稱錄音者是違法洩漏一事。陳信瑜答詢，雖然茶會全程都有錄音，但流出的片段沒經過她的同意，又在議會被公開播放就是不適宜，議員們又說是工會爆料，確實構成監聽。

徐巧芯指出，錄音與監聽不同，只要錄音者在現場可錄音，這在法律上不叫監聽，若陳信瑜堅稱這是監聽請提告，否則就是抹黑、傷害吹哨者。

對此，陳信瑜則不斷表示，這段錄音沒有經過她的同意。

無黨籍議員楊靜宇隨後給陳信瑜1分鐘時間說明。陳信瑜表示，她與工會領袖熟悉，在不適合的時空講了一些玩笑話，這要深切檢討。

至於標案一事，陳信瑜指出，是工會想競爭長期照護班的標案，但相關計畫是由外部委員審查，這個工會一直沒通過審查，多次反映希望能給優待分數，不過這不是她能決定的。