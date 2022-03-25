成功市場不蓋或是換廠商？ 柯文哲：都有可能

北市成功市場改建遇危機，廠商要求的補貼與市府上限，差距2.76億，工期也會延後約13個月，但台北市長柯文哲上午赴議會施政報告，其中成功市場改建，報告中仍列113年9月完工，議員鍾沛君發現，並批評柯文哲的施政報告輕描淡寫、避重就輕。至於成功市場未來不蓋或是換廠商？台北市長柯文哲說，都有可能，這當危機處理。

柯文哲力推市場改建，還說「如果不是柯文哲這個瘋子，否則蓋不起來。」但因缺工缺料，承包商想與北市府解除成功市場新建工程契約，原本預計在2024年重建完工的成功市場，工期將延宕。北市新工處目前正準備相關書狀，預計3月中下旬會提出「履約爭議調解」。

鍾沛君指出，北市成功市場改建，光是成功中繼市場就已經追加7千多萬，但市長報告中避重就輕，原物料漲價和缺工，報告中都沒有提，是不是被下面的人唬弄？鍾沛君還追問柯文哲，有沒有看過報告書？柯文哲說，沒有；鍾沛君再追問，113年9月會完工嗎？柯文哲也說，不會；最近廠商財務有點問題，有點危機。

鍾沛君表示，缺工的事怎麼解決，要延後384天，市府報告卻是9月完工的報告， 還有錢的事解決了嗎？物價調整規定，最多只能補廠商6900萬，但缺2.7億，目前無法補貼，以致廠商說要合議解約？但北市能同意嗎？

對此，副市長彭振聲指出，他有提醒，可透過爭議調解來彌補損失，透過調解程序。柯文哲也說，因為廠商撑不下去 ，倒掉重來是危機；市府也不能直接錢給他，要有合法程序解決爭議。 彭振聲指出，如果是市府的範圍內，應可以 解決，但廠商說虧2.8億，法令要突破很難，因為工程是依契約，是合約的問題。