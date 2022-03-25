快訊

18歲公民權修憲案立院通過 待闖公民複決難關才能生效

保健品開封後這一物要先拿出來 原因曝光眾人驚：長知識

汐止區文高用地解編 規劃興建約900戶社會住宅

中央社 / 新北25日電

新北市城鄉局今天表示，經盤點具開發可行性國有土地，將汐止區文高用地予以解編，未來將優先興建社會住宅約900戶，有助於鼓勵年青人口在地就業及生活，28日起公開展覽30天。

新北市政府城鄉發展局今天發布新聞稿指出，配合中央推動社會住宅政策，經盤點具有開發可行性國有土地，並銜接公保地解編政策，將汐止區文高用地予以解編，其中南側屬公有土地部分，未來將優先興建社會住宅。

城鄉發展局長黃國峰在新聞稿中表示，汐止區文高用地及其周邊土地現況作鐵皮屋、倉儲、宮廟、雜草及空地使用，土地使用效益不彰且環境髒亂，未來將新增約900戶社會住宅，有助鼓勵年青人口在地就業及生活。

城鄉局都市計畫科科長鄭博仁說明，這次檢討變更面積約4.1952公頃，將規劃社會福利設施、住宅區、公園及其他公共設施用地等，提供多元化空間。

城鄉局表示，本案將自28日起開始公開展覽30天，並預計於4月15日上午10時在汐止區公所舉辦說明會。

汐止 社會住宅

延伸閱讀

汐止文高用地解編 規畫1.3公頃將蓋900戶社會住宅

樹林鎮前街建物門面老舊 自主申請拉皮盼翻轉市容

台中好宅  植入溫暖家庭的種子

林奕華控柯建銘嫌社會住宅是鄰避設施 蘇貞昌不予評斷

相關新聞

勞動局長違反行政中立風波 柯文哲施政報告前道歉了！

國民黨議員接獲檢舉2月時北市勞動局長陳信瑜在上班時間，趁工會新春茶敘時公然替副市長黃珊珊助選，被批違反行政中立，陳反批國...

遭爆上班時間輔選黃珊珊 陳信瑜認錯：時空背景不適宜

台北市勞動局長陳信瑜遭質疑在上班時間公然替副市長黃珊珊助選，違反行政中立。陳信瑜今天認錯，表示自己的行為在那個時空背景不...

新北台貿段都更9戶未搬 斷垣殘壁...居民拉白布條陳情

位在國3中和交流道旁的中和台貿段都更案，原訂去年8月底開拆，卻仍有5人、9戶不願參與都更，到了開拆期限仍未搬離現有住處，...

成功市場不蓋或是換廠商？ 柯文哲：都有可能

北市成功市場改建遇危機，廠商要求的補貼與市府上限，差距2.76億，工期也會延後約13個月，但台北市長柯文哲上午赴議會施政...

清明節連假 北市部分公有路邊及路外停車場正常收費

清明節連續假期自4月2日（星期六）至4月5日（星期二），為維持台北市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原週日收費之路邊停車格，...

大巨蛋今年完工將來怎麼營運？柯文哲：「再講」

台北市長柯文哲上午赴議會施政報告，針對外界注目的大巨蛋，柯文哲表示，等中央防火避難審查通過，剩下的還有工程的修飾，工程部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。