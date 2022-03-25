遭爆上班時間輔選黃珊珊 陳信瑜認錯：時空背景不適宜

台北市勞動局長陳信瑜遭質疑在上班時間公然替副市長黃珊珊助選，違反行政中立。陳信瑜今天認錯，表示自己的行為在那個時空背景不適宜，也承認議員收到的辭職聲明是她擬的，認為自己影響到長官時可以斷然請辭。

國民黨市議會黨團昨天舉行記者會表示，民眾爆料陳信瑜2月在勞動局第二辦公室的春酒茶會中公然為黃珊珊拉票，黨團播放錄音，陳信瑜在活動中提到「你們都不在標（案）之前先跟我講，為什麼都標完才跟我講？那你懂我的意思了吧？」、「如果是珊珊當選我就還在，看你們要不要我在，你們要我在，拜託支持珊珊」等。

陳信瑜公然替黃珊珊助選成為今天各黨議員質詢焦點，無黨籍議員黃郁芬質詢時表示，有人傳給她陳信瑜的辭職聲明文字截圖，問市長柯文哲是否為真，柯文哲說他不知道，他沒收到。

黃郁芬說，如果是真的，陳信瑜在聲明中說她只是把該在周末做的事拿到周間做，這樣的說法顯然完全不了解議員們在氣什麼，追問柯文哲若陳信瑜請辭會不會接受，柯文哲說，不會接受，凡事調查清楚再說，這是假新聞，假新聞就不用討論，兩人質詢進行時陳信瑜在座位上大聲回應，引發黃郁芬不滿。

議員汪志冰質詢時直接把陳信瑜請到備詢台，問她辭職聲明是否為真，陳信瑜說那的確是她預擬的，因為她認為若她影響到長官，她可以斷然請辭，但她若在位子上一天，就會盡責。

議員徐巧芯質疑，一個勞動局長為什麼要跟工會領袖談標案，陳信瑜說，那是康復發展學院想參加職能發展學院的發展照顧班，向她詢問，標案兩字是工會領袖說的，她只是回應，這樣的事在那個時空不適宜，她應深自檢討。

徐巧芯追問，陳信瑜在會中說的「如果是珊珊當選我就還在」是什麼意思，陳信瑜說就是服務朋友和百姓及工會兄弟姊妹，議員在免責權的保護下公開播放會中的錄音，這樣不適宜，也沒有經過本人同意就播放，此番說法引發徐巧芯不滿，工會在事後發聲明反擊國民黨議員的用字「監聽」也引發徐巧芯不滿，批評這哪裡是監聽。

陳信瑜今天面對多位議員砲火猛烈的質詢積極回答，數度惹怒質詢議員，汪志冰更一度動怒要她「閉嘴」，柯文哲也幾度在旁低聲提醒陳信瑜「給她（議員）講完」、「妳（陳信瑜）先讓她（議員）講」。