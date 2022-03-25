疑輔選黃珊珊引發東廠說 柯文哲道歉允盡速調查

北市勞動局長陳信瑜遭議員揭露疑用公家資源替副市長黃珊珊助選，引發「東廠治國」說。台北市長柯文哲今天道歉並承諾盡快調查陳信瑜是否涉不法後，順利施政報告。

柯文哲昨天下午列席台北市議會第13屆第7次定期大會，並進行施政報告及備詢，但因未回應多名國民黨籍議員針對陳信瑜日前在與工會新春茶會上提到替黃珊珊輔選字詞進行調查、道歉的要求，遭杯葛施政報告。

柯文哲今天上午開始施政報告前，國民黨議員秦慧珠要求柯文哲說明查察處理情況，她並指出，昨天晚間有台北市政府工務局聯合會、台北捷運企業工會等4個工會發表聯合聲明，譴責國民黨議員「東廠治國」，希望柯文哲徹查後說明。

柯文哲表示，他已做了3個決定，首先，將把勞動局與工會的新春茶會完整錄音檔，以及勞動局所有標案、補助案送政風處，以最快速度調查是否涉及不法；其次，人事處要調查陳信瑜舉動是否涉及行政不中立，並檢視目前制度是否有可以改善的地方。

柯文哲說，最後，議會監督市府是天經地義，用東廠等詞語批評是不應該也不當的反應，他對這一點表達道歉，若議員有其他要求，只要提出，市府願意與議會一起商量、進一步處理。

柯文哲指出，市府對於議會的態度不對，還是要表達道歉，而陳信瑜已在個人臉書（Facebook）專頁對不當行為道歉；至於後續調查將公開透明，只要有批評就會完整調查，給議會交代。

秦慧珠進一步要求，請北市工務局、捷運局及捷運公司了解所屬工會為何參與發表聯合聲明譴責國民黨市議員監聽、監控，並調查這種不實指控有無涉及誹謗、公然侮辱等情事。

陳信瑜昨天晚間在個人臉書上表示，她擔任局長2年以來，時時提醒自己雖為政務官，仍應謹守公務員分際，這次事件已深自反省，在茶會座談上的部分內容，於時、於地確有不宜之處。

她說，座談共有28個工會代表出席，且有錄音為憑，內容絕無所謂期約賄選或綁標的情事。她將靜候並尊重政風調查結果。