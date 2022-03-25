大巨蛋今年完工將來怎麼營運？柯文哲：「再講」

台北市長柯文哲上午赴議會施政報告，針對外界注目的大巨蛋，柯文哲表示，等中央防火避難審查通過，剩下的還有工程的修飾，工程部分今年應該可以完成，至於將來怎麼營運「再講」，最少他任內大巨蛋是合理的、安全的，做得到會做到。

柯文哲施政報告，歷數市政建設成績，對於社宅，柯文哲說，社宅在台北市最大成就不在蓋多少，而是讓社宅不再是鄰避設施。至於海砂屋的改建，建照使照發放會注意效率，速度上會繼續努力。

柯文哲說，對外縣市人來講，台北市最大有感的建設是在巷子畫綠色人行通道，路要整平，嬰兒車可以推，台北市的交通，車禍死亡每10萬人全台最低，只有其他縣市的三分之一或四分之一，綠色人行通道是小工程，但產生效應很大。這項鄰里交通改善計畫，第一任完成456里，第二任繼續進行。

至於市場改建，柯文哲指出，市場改建如火如荼開工，但全部留給下一任市長剪綵。柯文哲也預告，重大工程恐怕都要追加預算，過去兩年，營建成本上升16% ，若只算鋼構上升45%，台積電一開工全台灣缺工缺料。

柯文哲表示，目前北市不少建設做到一半，但誠實地講，今年恐怕很多工程要追加預算，過程中如何防止浮濫會注意 ，但如果不處理，會給下任市府製造麻煩，所以他任內會很負責任的把它算出來，今年特別因俄烏戰爭，通膨更嚴重 ，營建物價繼續上升，物價成長太多。

柯文哲指出，北市大的市場改建，還有沒搞定大概只有東門市場，該追加預算，就會向議會報告，請議會支持，這都會留給下一任市長剪綵。