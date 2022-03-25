影／清明連假掃墓避人潮 新莊警明天啟動交管措施

為紓解清明掃墓車潮，新北市新莊警分局，從明日開始，至下個月5日為止，美日上午7時到下午6時許，規劃交通疏導措施，派員於轄區各重點路口，適時機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

新莊警分局表示，有鑑於往年民眾會選擇提前掃墓以避開人車潮之習慣，為紓解清明掃墓及連續假期車潮，針對轄內主要幹道新北大道（台一線）、 中正路（台一甲線）、台65線（高架路段與重要匝道口）、思源路等各重要路口。

從3月26、27日及4月1至5日，於上述各重點路口，適時派遣員警及義交，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。此外，針對COSTCO、IKEA、宏匯廣場等大型賣場，於清明連續假期可能湧現人、車潮，也協調業者加強疏導賣場進出車輛，並即啟動滿場機制，避免造成車流回堵，造成道路交通壅塞。