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影／清明連假掃墓避人潮 新莊警明天啟動交管措施

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
清明連續假期，新莊警規畫交通管制措施。記者曾伯愷／翻攝
清明連續假期，新莊警規畫交通管制措施。記者曾伯愷／翻攝

為紓解清明掃墓車潮，新北市新莊警分局，從明日開始，至下個月5日為止，美日上午7時到下午6時許，規劃交通疏導措施，派員於轄區各重點路口，適時機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

新莊警分局表示，有鑑於往年民眾會選擇提前掃墓以避開人車潮之習慣，為紓解清明掃墓及連續假期車潮，針對轄內主要幹道新北大道（台一線）、 中正路（台一甲線）、台65線（高架路段與重要匝道口）、思源路等各重要路口。

從3月26、27日及4月1至5日，於上述各重點路口，適時派遣員警及義交，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。此外，針對COSTCO、IKEA、宏匯廣場等大型賣場，於清明連續假期可能湧現人、車潮，也協調業者加強疏導賣場進出車輛，並即啟動滿場機制，避免造成車流回堵，造成道路交通壅塞。

另外，於管制期間每日上午7時起至下午18時止，部分路段開放臨停汽車暫停拖吊，包括新北大道七段千禧陸橋起到丹鳳國小間兩邊道路。而新北大道北上方向人行道，自壽山路口起至生命紀念館地下停車場入口，則開放普通重型機車及機慢車停放。

清明連續假期，新莊警規畫交通管制措施。記者曾伯愷／翻攝
清明連續假期，新莊警規畫交通管制措施。記者曾伯愷／翻攝

車潮 連續假期

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