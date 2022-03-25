勞動局長違反行政中立風波 柯文哲施政報告前道歉了！

國民黨議員接獲檢舉2月時北市勞動局長陳信瑜在上班時間，趁工會新春茶敘時公然替副市長黃珊珊助選，被批違反行政中立，陳反批國民黨是東廠，引發軒然大波，以致台北市長柯文哲昨天赴議會施政報告，無法上台，延至今天。柯文哲上午施政報告前，先向議會道歉。

柯文哲指出，他已經要求勞動局、局本部和所屬三個處，對標案、補助案，調查有無涉及不法，並將完整錄音送政風處做完整調查，他保證以最快速調查完畢。

另外，人事處要對是否涉及行政不中立的問題做調查，檢視制度有沒有可以改善的地方，議會監督市府天經地義，政府官員對議會的批評，也不應該有不當的反應，他還是表達道歉，議員若還有其他要求，若有提出，一定會和議長和議會商量，後進一步處理。

柯文哲強調，勞動局長對議會的反應不對，她個人臉書也對不當行為表示道歉，至於後面的調查，市府公開透明，對批評會做完整調查。

另外，國民黨議員昨要求陳信瑜下台，而受邀參加茶會的部分工會理事長，昨天發起聯合聲明，指出議員們無限擴大行政不中，鼓勵偷錄監聽會員們談話侵犯基本人權，提出強烈抗議譴責。並澄清「國民黨議員鼓勵東廠治國是我們說的」不是陳信瑜。

柯文哲上午正式報告前，國民黨團書記長秦慧珠指出，昨天發布聲明的工會，包括圓山大飯店工會、台北市政府工務局聯合會、台北市汽車駕駛員職業工會和台北捷運企業工會，但當天邀請28個工會，發聲明的4工會，有的根本沒有參加當天茶會，為何勞動局會這樣操作？找4工會指控國民黨議員鼓勵東廠治國？