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新北台貿段都更9戶未搬 斷垣殘壁...居民拉白布條陳情

聯合報 / 記者李成蔭江婉儀／新北即時報導
新北中和台貿段都更案工程只做一半，斷垣殘壁令人怵目驚心，高樓層還懸掛向市長侯友宜陳情的白布條，一樓卻仍有商家營業。記者李成蔭／攝影
新北中和台貿段都更案工程只做一半，斷垣殘壁令人怵目驚心，高樓層還懸掛向市長侯友宜陳情的白布條，一樓卻仍有商家營業。記者李成蔭／攝影

位在國3中和交流道旁的中和台貿段都更案，原訂去年8月底開拆，卻仍有5人、9戶不願參與都更，到了開拆期限仍未搬離現有住處，成為「釘子戶」。由於超過半年仍協調失敗，住戶求助無門，懸掛白布條向市長侯友宜求助。新北都更處回應，如果到年中仍未解決，不排除啟動釘子戶條款強拆，以免影響公眾利益。

台貿段都更案位於中和要道中正路上，但因工程進行到一半，剩餘斷垣殘壁，高樓層還懸掛向侯友宜陳情的白布條，一樓也還有商家在營業，既複雜又怵目驚心的景象引發在地居民討論。

此案為自辦都更，是屋齡快40年的住宅，面積約1386坪，此案所有權人有128人，同意都更戶數比例超過9成，多數用戶都已搬遷，但仍有5人、9戶不願參與都更，到了開拆期限也不搬離現有住處，導致比原訂的拆遷日期又拖延快7個月。

工務局施工科指出，該案原訂去年8月底開拆，但因民眾、建商及都更處還在協商，目前已拆除部分同意戶的建築，並將不同意戶區隔開來，才會有拆除不完全的狀況，拆除進度仍需要都更著協調，才能進行後續程序。

都更處指出，不願搬遷的用戶包含在一樓的商家，因認為實施者新找的地點空間不夠，無法跟原有的店面空間比較，所以不願配合搬遷。不少同意戶在外一直租屋，不只擔心租屋開銷，也怕到時候建商難完整補貼租金，求助無門的情況下，才懸掛白布條向侯友宜求助。

都更處表示，目前由建商跟住戶協調中，公部門也會幫助協調，調解時間最長不超過半年，屆時住戶若仍不同意搬遷，就會依照「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」，強拆釘子戶，加速都更進度。

台貿段都更案拆除工程進行到一半，剩餘斷垣殘壁，不過仍有不同意戶居住其中，有關單位還特別設置圍籬供不同意戶進出。記者李成蔭／攝影
台貿段都更案拆除工程進行到一半，剩餘斷垣殘壁，不過仍有不同意戶居住其中，有關單位還特別設置圍籬供不同意戶進出。記者李成蔭／攝影
台貿段都更案位於中和要道中正路上，但因工程進行到一半，剩餘斷垣殘壁，高樓層還懸掛向侯友宜陳情的白布條，一樓也還有商家在營業，既複雜又觸目驚心的景象引發在地居民討論。記者李成蔭／攝影
台貿段都更案位於中和要道中正路上，但因工程進行到一半，剩餘斷垣殘壁，高樓層還懸掛向侯友宜陳情的白布條，一樓也還有商家在營業，既複雜又觸目驚心的景象引發在地居民討論。記者李成蔭／攝影
台貿段都更案位於中和要道中正路上，但因工程進行到一半，剩餘斷垣殘壁，高樓層還懸掛向侯友宜陳情的白布條，一樓也還有商家在營業，既複雜又觸目驚心的景象引發在地居民討論。記者李成蔭／攝影
台貿段都更案位於中和要道中正路上，但因工程進行到一半，剩餘斷垣殘壁，高樓層還懸掛向侯友宜陳情的白布條，一樓也還有商家在營業，既複雜又觸目驚心的景象引發在地居民討論。記者李成蔭／攝影

都更 侯友宜 建築

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