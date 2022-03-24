北藝中心試營運不到半個月 觀眾陳情不少椅子磨損破裂

台北表演藝術中心試營運不到半個月，有市議員表示接獲民眾陳情指內部從裝潢到座椅都須改進，作家馬世芳也指出他的座位區域目測有三分之一座椅破損，且椅子不舒適，看完一場表演後腰酸背痛。北藝中心回應，試營運就是要蒐集意見做改善，能立刻改善的就馬上做，試營運結束後會再做全面性檢視。

市議員黃郁芬說，不少民眾反應北藝內建物複雜但沒有適當動線指引，無法迅速找到劇場或廁所，希望各樓層顯著處能有樓層平面圖，大劇場座椅間間距不夠，看完三小時表演後觀眾腰酸背痛。也有觀眾表示20日前往欣賞表演，座椅就有多處明顯磨損痕跡，且把手過高，不符合人體工學。

市議員林亮君表示，北藝指標系統沒有使用慣用圖型也沒有文字標示，無法發揮指引觀眾的效果，部分樓層廁所太少甚至沒有廁所，指示低調隱晦，一般人難以辨識。馬世芳在社群媒體上表示，試營運期間已有許多座椅壞掉貼上封條，他看表演當天該區目測至少三分之一的座椅椅背朝上那一面的人造皮都刮傷破洞。

北藝執行長王孟超說，針對標示資訊不足的地方，目前先臨時張貼文字讓觀眾更清楚，有觀眾反應標示座椅的號碼不夠清楚，是因為亮燈方式是透過地下給燈讓數字發亮，現在還沒調整好所以數字不清楚，可能兩個數字只顯示一個，之後會微調，現在先在前面地上貼數字補救。

至於不少人抱怨的座椅，王孟超說，椅子都是設計好的，要改比較困難，間距大小是希望讓觀眾盡量接近表演所以抓比較窄，且標規說最後一排不能離舞台超過31公尺，現在的間距是兼具舒適和看戲感受，從中找平衡點，國外很多劇場很商業考量，為了塞進更多座椅間距更小，為了解決遲到或表演進行中離席者造成看表演者不便的問題，北藝會在最後一排保留部分座位，讓有需要的人先坐，中場休息時再回原位。

王孟超說，因為工期延宕，座椅在施工中產生損害，由於還在保固期內只能送回義大利原廠修復，目前雙管齊下請原廠能修的先修，北藝同時採購備品，無法修的就用新的，修好的回來就變備品，北藝也找台灣合適廠商做樣品讓原廠檢視是否合格，若原廠同意待保固期過後就能在台灣代工，不需送回義大利。

王孟超說，椅子的扶手無法修改，當初設計的概念是人與人的間隔，主要不是要讓人靠的，手放扶手上可能不會太舒適，有觀眾反應球劇場的椅子坐起來不舒服，椅子形狀也無法改，未來若有觀眾因為體型坐得不舒服，北藝會採購寬大的椅子，若身障席有空位就能把大椅子放那讓觀眾坐，演出也會提醒大家有中場休息時間，讓大家不要坐太久。