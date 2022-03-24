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新北推MALL WALKING運動計畫 侯友宜：盼林口三井提供優惠

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府結合林口新創園，打造林口智能衛生所，打造衛生所智慧健康照護平台。記者江婉儀／攝影
新北市政府結合林口新創園，打造林口智能衛生所，打造衛生所智慧健康照護平台。記者江婉儀／攝影

新北市政府結合林口新創園，打造林口智能衛生所，打造衛生所智慧健康照護平台。此次與林口大型商場「三井OUTLET」合作，啟動「MALL WALKING」健康運動計畫，新北市長侯友宜說，希望林口三井提供長者消費折扣，讓MALL WALKING發揮最大成效。

侯友宜表示，林口區智能衛生所打造基礎「智慧健康照護」，將就診民眾醫療測量的血壓、血糖、血氧、身高體重及體溫，甚至一般民眾健康體適能評估、運動處方等資料可上傳雲端，讓醫師替民眾健康把關，民眾可自主健康管理。

衛生局長陳潤秋表示，為了持續推動長者健康促進，林口區智能衛生所內建置智能運動設備空間及多功能體適能室，提供長者智慧運動活動空間。

另外也與林口三井OUTLET合作「MALL WALKING健康運動計畫」，鼓勵並引導長者結合日常生活，在購物中心健康步行，結合新北動健康APP持續推動「轉角遇見動健康-新北處處都是你的運動場」。

林口三井OUTLET董事長下町一朗表示，針對新北市政府健康運動計畫，會進一步研議出相關誘因因應。陳潤秋說，搭配新北動健康App，未來也可研議獎勵點數與林口三井OUTLET合作。

衛生局表示，智能衛生所可結合新北市醫院特定科別開設遠距會診，針對衰弱個案由醫師開立運動處方，結合所內運動設備及動健康app，打擊衰弱症。目前已在樹林、新莊、汐止、鶯歌、新店、平溪及林口設置智能衛生所，今年預計再增加淡水、五股、深坑、金山、八里、三峽等6處，預計2030年完成29區智能衛生所。

新北市政府與林口大型商場「三井OUTLET」合作，啟動「MALL WALKING」健康運動計畫。記者江婉儀／攝影
新北市政府與林口大型商場「三井OUTLET」合作，啟動「MALL WALKING」健康運動計畫。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜說，希望林口三井提供長者消費折扣，讓MALL WALKING發揮最大成效。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜說，希望林口三井提供長者消費折扣，讓MALL WALKING發揮最大成效。記者江婉儀／攝影

衛生所 林口 侯友宜

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