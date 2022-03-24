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新北推理財教育 家長有感：跟孩子一起討論基金、股票

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局與民間企業及團體合作，推動CHA-CHING兒童理財教育計畫，迄今三年，已有5間國小完成種子學校培訓。記者劉懿萱／攝影
新北教育局與民間企業及團體合作，推動CHA-CHING兒童理財教育計畫，迄今三年，已有5間國小完成種子學校培訓。記者劉懿萱／攝影

日常生活樣樣要花錢，學校教育卻鮮少針對理財，教授正確的金錢觀。不少父母在給予零用錢時，就怕孩子亂花不願多給；為培養兒童理財觀，新北教育局與民間企業及團體合作，推動CHA-CHING兒童理財教育計畫，迄今三年，已有5間國小完成種子學校培訓。而參與該計畫的家長直言，孩子前後差別非常大，開始思考規劃零用錢，甚至還會一起討論買基金或股票。

CHA-CHING兒童理財教育計畫，第一年舉辦教師研習，提供教材、教具，並舉辦「採購小幫手挑戰賽」、「小小慈善家與柑仔店消費」等趣味課程，用情境式教學培養孩子理財素養；第二年舉辦教學分享會及成果徵選，讓老師分享交流教學經驗。最後一年則舉辦學生校園競賽，展現孩子學習成果。

參與計畫的家長說，原來一開始覺得孩子還小，給他零用錢怕會有亂花的情形，就只會給剛剛好的金額。不過上過理財課程之後，孩子現在懂得會去思考規劃，零用錢要怎麼用，也開始給孩子一週250元的零用錢。另外一位家長也感觸良多，說自己孩子原本不懂父母賺錢的辛苦，現在開始錢是如何賺到、怎麼存、怎麼支出，思考自己是需要還是想要。

廣福國小六年級同學黃筱婷說，印象最深刻是，課程中老師定出「什麼時候能存到第一桶金」的題目，有的同學說他每周存50元，算到後來發現40到50歲才能存到第一桶金，有的同學則運用基金、定存，就能提早存到第一桶金。

新北教育局長張明文說，自己一直以來都是公務員，對於理財也不甚明白，直到要為退休生活做規劃時，發現理財的重要性，若從小培養孩子正確的金錢觀，且具備投資理財的技能，對下一代生活來說能有更好的未來。新北已有頂埔、安和、廣福、積穗及秀峰國小等5校完成課程，教育局說，近兩年也有10校加入計畫。

新北教育局長張明文說，從小培養孩子正確的金錢觀，且具備投資理財的技能，對下一代來說能有更好的未來。記者劉懿萱／攝影
新北教育局長張明文說，從小培養孩子正確的金錢觀，且具備投資理財的技能，對下一代來說能有更好的未來。記者劉懿萱／攝影

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