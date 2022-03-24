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北市4社宅1520戶招租 廣慈保留5％都更、危老中繼使用

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
信義區廣慈D、E及內湖區行善社會住宅暨大同區斯文里三期都更分回戶等4處社會住宅聯合招租。圖／北市都發局提供
信義區廣慈D、E及內湖區行善社會住宅暨大同區斯文里三期都更分回戶等4處社會住宅聯合招租。圖／北市都發局提供

北市廣慈博愛園區社會住宅預計今年底完工，北市都發局今公告，廣慈D、E區及行善社會住宅暨大同區斯文里三期都更分回戶等4處，明日起至4月13日止開放民眾申請，總計1589戶招租，而廣慈C區的476戶則待年底完工後開放申請，加上D、E區的991戶，廣慈將成為北市最大型智慧型社宅區，此外還提供5％比例給都更、危老改建期間的中繼居住需求者申請使用，盼加速協助老舊建物改建。

都發局指出，本次3處社宅及都耕分回戶聯合招租戶數總計有1589戶，廣慈D社宅496戶、廣慈E社宅495戶、行善社宅482戶、斯文里三期都更分回戶116戶，房型包含套房型、一房型、二房型及三房型，提供一般市民、在地區裡、大內湖科技園區就學就業者、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍北市但在北市就學就業者申租。

其中，以其他特殊情形身分戶申請者，需採評點制，並由北市社會局依評定分數排定配租順序，其他各身分戶則採抽籤方式。都發局表示，市府興建社宅來協助一定所得以下及弱勢家庭居住問題，同時也具備地方公共服務及都更、危老改建期間中繼居住功能，這是市府一直以來與地方居民溝通承諾的政策目的。

廣慈在2018年8月舉辦開工典禮時，台北市長柯文哲就明確表示，若要實施都市更新，可將廣慈社宅作為中繼住宅。廣慈社宅為北市目前最大型的智慧型社宅社區，因此招租政策規畫時就留控5％比例，保留給都更需求、危老改建計畫，提供改建期間有中繼安置使用需求者申請。

都發局表示，為了協助中繼安置需求問題，市府已在2020年發布「台北市政府受理中繼住宅申請處理原則」，有申請留控中繼需求者，持有的房屋社區是進行拆除重建案件的建築基地，且已申請建造執照者，可由申請基地的實施者或起造人，依處理原則規定調查需求後提供申請，市府將協助將資源控留，讓老舊建物改建推動更為順利，並讓社宅資源功能角色更多元化，協助不同需求對象。

廣慈社宅C基地模擬圖。圖／北市府提供
廣慈社宅C基地模擬圖。圖／北市府提供

社宅 北市 都更

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