汐止舊金龍公園閒置 地方盼開闢停車場

汐止區湖前街2巷底舊金龍里公園，已經交還給國有財產署，現在國有地閒置實在可惜，所以，在目前規劃進行康寧街第三期拓寬的同時，地方就希望能開闢為停車場，今(24)日現場會勘討論，地方民意代表希望國有地能活化利用，也紓解當地停車需求。

新北市議員白珮茹表示，因為現在康寧街一期拓寬工程已經完工，二期大概在10月完工，之後希望從活動中心再到同興路這一段可以延伸開闢，至少讓人走可以更方便，中間的幾個巷道也能打道，讓金龍里、北峰里還有湖光里的鄉親進出可以更方便，所以，今天也針對空地希望未來可以開闢，多一點停車的空間，今天會同相關單位希望針對停車場的開闢盡量的去協調，讓國有地能活化利用，也希望康寧街三期拓寬工程能夠接續推動。

新北市議員廖先翔指出，在康寧街湖前街二巷底，目前用鐵欄杆圍起來地方，一部分是國有財產署的地，一部分是高公局的土地，因為閒置的關係，先前有建議是不是能夠開闢為停車場，但是之前國產署回覆這塊地被規劃為社宅評選的基地之一，所以，當時就沒有辦法執行，這次配合新北市政府的康寧街三期拓寬工程有再度討論這塊地，現在國產署有明確回覆將來不會拿來做社會住宅了，所以，地方希望闢建停車場的機會又出現了，所以，今天相關單位會勘確認，希望未來朝各機關間合作闢建停車場的辦法，讓交通局進來將這塊地規劃停車場。

立委賴品妤服務處主任陳美麗說，這裡是未來康寧街第三期工程的部分，委員這邊會願意來做協調，因為目前在國產署的部分在取得上有一些爭議跟問題，希望市府養工處、新工處跟國產署，會再邀請相關單位辦理會勘，怎麼配合讓工程更順暢。