老人共餐先驅者 雙溪外柑里自己種菜吃

新北市老人共餐目前已經普遍推廣，雙溪區有15處共餐據點，其中外柑里的老人共餐，更是開辦共餐的先驅，從民國92年開始就有類似像現在的共餐模式，現在活動中心的屋頂更化身菜園，長者要自己種菜自己吃，種菜可以活動筋骨，還能吃到健康無毒的有機蔬菜。

雙溪區推動老人共餐成績有目共睹，目前12里就有15處的老人共餐據點，直得一提的是，外柑里的老人共餐可說是先驅，從民國92年開始就有類似的共餐規模，而且都沒有收費，全都靠地方善心人士有錢出錢，有力出力。

外柑里長楊文定說，外柑里老人共餐都是由熱心志工料理，是採用自助式的方式夾取，完全不收費，都是靠地方善心人士有錢出錢，有菜出菜，雖然目前只有一個月一次，但是大家都很踴躍參與，加上去年開始將活動中心屋頂打造成空中菜園，未來收成也可做為共餐加菜使用。

雙溪區公所表示，外柑里老人共餐開辦時間已久，早已具有規模，讓長者每天都可以到活動中心屋頂菜園走走，還可以收成自給自足，讓共餐更具健康美味。