淡水北投子溪步道櫻花開 賞櫻免上山

新北市淡水區新市鎮的北投子溪畔步道旁，有上百棵的櫻花樹正在盛開，這些櫻花樹從上星期就開始綻放，雖然這幾天陰雨綿綿，不過還是有許多民眾前來賞花拍照。

北投里長張麗卿表示，在北投里從中山北路一段沿著北投子溪畔步道，往北新路方向，到了土地公廟旁，這短短幾9百多公尺的溪畔步道，就種了上百棵的櫻花樹，都是過去十年里長所種植，就是希望在市區當中的休閒步道，增添許多美麗的花朵。

在市區住宅旁邊，就立即可以欣賞到美麗的櫻花，里長張麗卿指出，這些櫻花樹十多年前開始種植，當初就是看到北投子溪畔步道缺少了綠美化的植栽，因此想到種植這些吉野櫻花，一種就是十年，雖然過程中有些櫻花樹枯死再補種植，但整體一起開花的盛況，可說是相美麗。