金山推陸上磺火捕魚 學生體驗「蹦火仔」魅力

為了保存傳統金山磺火的漁法與文化，北海創生發展有限公司規劃了陸上的磺火漁業體驗遊程，第一場活動由金山高中國中部的學生與來自多國的國際學伴，到金山體會「蹦火仔」的魅力，未來還有實際的上船當火長體驗，藉此宣揚磺火捕魚文化。

金山高中校長賴來展說，這個國際學伴計畫中，有來自美國、菲律賓、泰國、蒙古的國際學伴，與國中部學生，每週一次都會透過英語視訊，文化交流，而這一次是實際的相見歡，並且親身體驗金山最能代表在地的傳統捕魚文化，讓國中部的學生對於家鄉特有的漁法有更深的了解，國際學伴也藉此對台灣有更多元的認識。

北海創生執行長郭慶霖表示，金山漫遊有感於磺火漁業保存的重要性，現行的產業與觀光收入都受到魚季限制，因此決定定位只能在魚季辦理的海上的體驗為長程遊程，另外規劃一個不論魚季、非魚季都能辦的行程為中、短程的體驗，除了精彩的磺火原理實作，更加還有實際的上船火長體驗，藉此宣揚磺火捕魚文化，也讓磺火船在非魚季時有收入機會，讓全台只剩四艘的磺火漁業得以延續下去。