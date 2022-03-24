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金萬兒童藝文月將登場 擴大展現藝文魅力

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所與萬里區公所攜手舉辦第二屆「金萬兒童藝文月」巡迴展演，將在4月15日週五晚間7點開跑。圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所與萬里區公所攜手舉辦第二屆「金萬兒童藝文月」巡迴展演，將在4月15日週五晚間7點開跑。圖／紅樹林有線電視提供

迎接四月兒童月的到來，金山區公所與萬里區公所攜手舉辦第二屆「金萬兒童藝文月」巡迴展演，將在4月15日週五晚間7點開跑，今年擴大場次，並與金山及萬里區國小一同共襄盛舉，讓更多的親子能夠感受兒童月的藝文魅力。

第二屆「金萬兒童藝文月」巡迴展演活動在劇情上巧妙地將金山、萬里在地元素融入故事中，像是傳承百年的蹦火技藝、金包里慈護宮、金山三寶(紅心甘藷、芋頭、茭白筍)、牽罟文化及中角灣國際衝浪基地等，讓小朋友及新住民更了解在地文化並培養品德教育及性別平等之觀念。

金山區長廖武輝表示，本次活動由「六藝劇團」帶來5場獨創的系列演出，結合金山、萬里在地特色編創而成的兒童劇—千順傳說，五個場次，場場內容都不同，還有集點換禮物環節，邀請大、小朋友一同來看劇，把五場戲劇都收集觀賞起來。

萬里區長粘雪琴表示，很高興能和金山區公所共同辦理藝文展演活動，透過欣賞戲劇達到寓教於樂的效果，希望金山、萬里地區的小朋友認識自己的家鄉、更愛這片土地。本次千順傳說劇情引人入勝，媽祖不見了？究竟千順兄弟能否成功找到媽祖呢？歡迎大家跟著千順將軍一探究竟吧！也提醒參加的民眾一定要記得戴上口罩，並配合現場實聯制登記、體溫測量及酒精消毒。

第二屆「金萬兒童藝文月」依序在金山國小、三和國小、中角國小、大鵬國小及金美國小進行巡迴展演，相關活動訊息可至金山區公所及萬里公所網站、臉書或金山區公所Line社群公布欄查詢。

金山 萬里 媽祖

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