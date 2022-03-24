快訊

拍板！12至17歲可接種莫德納 兒童基礎劑、青少年追加劑暫不打

涉原油基金配售不公 街口支付負責人胡亦嘉遭搜索約談

勞動局長挨轟行政不中立 北市議員輪番砲轟

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜（圖）遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台，在官員席備詢的陳信瑜神情凝重。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜（圖）遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台，在官員席備詢的陳信瑜神情凝重。記者胡經周／攝影

北市柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台，柯好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。

民進黨市議員洪健益、李建昌也質疑，陳信瑜在高雄當過三屆議員，這次不中立的質疑，柯文哲應該將陳信瑜停職查辦，並質疑柯文哲「要選總統的應該要公開透明，不應該護短」。隨後李建昌則建議議長，因陳信瑜態度非常不妥當，加上這場爭鬥難了，今天施政報告先散會，應表達議會對柯文哲最強烈的質疑。陳錦祥直接敲槌，今天的施政報告休息散會，明天上午九點半再繼續施政報告。

台北市長柯文哲（右）今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨市議員王鴻薇（左）還將陳信瑜利用上班時間，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票的光碟檔案送交柯文哲。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（右）今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨市議員王鴻薇（左）還將陳信瑜利用上班時間，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票的光碟檔案送交柯文哲。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，藍綠議員不滿輪番砲轟，民進黨台北市議員王世堅（左）還送印有柯文哲圖像跟「我就爛」字樣Ｔ恤給柯文哲。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，藍綠議員不滿輪番砲轟，民進黨台北市議員王世堅（左）還送印有柯文哲圖像跟「我就爛」字樣Ｔ恤給柯文哲。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（圖）好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（圖）好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（左）今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊（右）助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（左）今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊（右）助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。記者胡經周／攝影

柯文哲 陳錦祥 北市 黃珊珊

延伸閱讀

北市勞動局長遭爆違反行政中立 柯文哲：錄音只有一段不公平

坐冷板凳…挨轟行政不中立 柯文哲施政沒報告就散會

批柯文哲無心市政 王世堅送2件「我就爛」T恤：還能換洗

南北環延宕反嗆議員 柯文哲遭轟請鬼拿藥單 彭振聲道歉

相關新聞

坐冷板凳…挨轟行政不中立 柯文哲施政沒報告就散會

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因柯團隊首長、民進黨籍勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票...

北市勞動局長遭爆違反行政中立 柯文哲：錄音只有一段不公平

台北市議會國民黨團今爆料勞動局長陳信瑜在上班時間、市府機關內舉辦茶會時，對業務督導和受補助工會團體，要求在年底選舉時支持...

「府中雙城美學」再邁一步 人行時空廊道改造完工

「府中雙城計畫」中「人行時空廊道改造工程」已於近日完工，廊道串連起新板都會區及府中古城區，沿線不僅以跳色做設計，也兼顧交...

批柯文哲無心市政 王世堅送2件「我就爛」T恤：還能換洗

台北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，北市議員王世堅痛批柯文哲無心市政，任期最後一年甚至擺爛，「你現在的心態就是『笑罵...

勞動局長濫用北市府資源綁樁 北市議會罵聲一片

台北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，報告前，各北市議員因北市勞動局長陳信瑜利用上班時間、公家資源，替副市長黃珊珊助選...

影／清明連假掃墓如何避車潮 三峽警製動畫提醒

清明連續假期即將來臨，為了讓民眾了解，三峽、鶯歌地區公墓周邊道路，各項交通疏導措施，三峽分局自製宣導影片，以「歸剛欸（整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。