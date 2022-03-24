勞動局長挨轟行政不中立 北市議員輪番砲轟
台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台，柯好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。
民進黨市議員洪健益、李建昌也質疑，陳信瑜在高雄當過三屆議員，這次不中立的質疑，柯文哲應該將陳信瑜停職查辦，並質疑柯文哲「要選總統的應該要公開透明，不應該護短」。隨後李建昌則建議議長，因陳信瑜態度非常不妥當，加上這場爭鬥難了，今天施政報告先散會，應表達議會對柯文哲最強烈的質疑。陳錦祥直接敲槌，今天的施政報告休息散會，明天上午九點半再繼續施政報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言