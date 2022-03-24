勞動局長挨轟行政不中立 北市議員輪番砲轟

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台，柯好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。

民進黨市議員洪健益、李建昌也質疑，陳信瑜在高雄當過三屆議員，這次不中立的質疑，柯文哲應該將陳信瑜停職查辦，並質疑柯文哲「要選總統的應該要公開透明，不應該護短」。隨後李建昌則建議議長，因陳信瑜態度非常不妥當，加上這場爭鬥難了，今天施政報告先散會，應表達議會對柯文哲最強烈的質疑。陳錦祥直接敲槌，今天的施政報告休息散會，明天上午九點半再繼續施政報告。 台北市長柯文哲（右）今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨市議員王鴻薇（左）還將陳信瑜利用上班時間，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票的光碟檔案送交柯文哲。記者胡經周／攝影 台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台。記者胡經周／攝影 台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，藍綠議員不滿輪番砲轟，民進黨台北市議員王世堅（左）還送印有柯文哲圖像跟「我就爛」字樣Ｔ恤給柯文哲。記者胡經周／攝影 台北市長柯文哲（圖）好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。記者胡經周／攝影 台北市長柯文哲（左）今天赴議會施政報告第一天，因台北市政府勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊（右）助選拉票，遭疑行政不中立，國民黨議員輪番砲轟，並杯葛柯上台。記者胡經周／攝影 台北市長柯文哲好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。記者胡經周／攝影