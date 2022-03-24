北市勞動局長遭爆違反行政中立 柯文哲：錄音只有一段不公平

台北市議會國民黨團今爆料勞動局長陳信瑜在上班時間、市府機關內舉辦茶會時，對業務督導和受補助工會團體，要求在年底選舉時支持副市長黃珊珊，甚至在會中疑似討論標案和補助，要求陳信瑜下台。市長柯文哲回應指出，錄音只有剪那一段就不公平，應從頭聽到尾給政風調查，強調「無罪推定是法治國家基本原則」。

柯文哲今天下午赴台北市議會進行施政報告並備質詢，不過議員不分黨派在程序發言時痛批陳信瑜行政不中立，還要求她下台，柯文哲最終沒辦法上台施政報告，議長陳錦祥即宣布散會。

柯文哲離開議場時被媒體包圍，並表示「做什麼事情都有前因後果，如果整段錄音只有剪那一段就不公平，從頭聽到尾，有逐字稿，給政風調查，看有沒有違法，照程序來」。

至於要不要讓陳信瑜停職？柯文哲說「我不是講過嗎？那時候你們問到林穎孟（指涉詐領助理費案）我是怎麼說的？無罪推定是法治國家基本原則，無罪推定、法不溯及既往，我們還是法治國家，還是有基本態度」。