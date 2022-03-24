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新北傳統服飾工作坊 教賽德克織作「經挑」技法

中央社 / 新北24日電

新北市府原民局今天表示，舉辦傳統服飾工作坊，藝師分享泰雅族太魯閣族菱形織紋、賽夏族的雷女紋，與面臨失傳的賽德克族上乘織作「經挑」技法，展現服飾織紋所蘊藏的智慧。

新北市府原住民族行政局長羅美菁今天接受中央社記者電訪表示，與輔仁大學合作舉辦「傳統服飾娃娃製作工作坊」，讓學員清楚識別各族群文化；國寶級的織女與藝師分享經驗、巧手與觀念，盼透過日常生活承傳原民文化，讓族人不但勇於穿著族服，甚至，自己的族服自己做。

原民局教育文化科長廖逸婷表示，第2梯次邀「人間國寶」張鳳英介紹賽德克族最上乘的織作技法「經挑」；現今能使用此技法的族人屈指可數，張鳳英期許有興趣且有心向學的學員，可繼續鑽研。

原民局表示，賽德克族主要聚居在南投縣東北、和花蓮縣的南、北部。張鳳英為南投縣「賽德克族傳統織布工藝」保存者，擅長「經挑」技法，從基本的苧麻剝麻、捻線、平織技法、挑花技藝，由淺入深需高度專注力與體力。

原民局說，「經挑」技法工序交錯複雜，並加入緯線讓圖案立體化，一旦錯誤就得重回原點。賽德克的圖紋多是菱形組合，有線條、米粒等圖案，都有代表祖先智慧的涵義，織布花紋多樣化且呈現立體。

原民局說，泰雅族傳統織品包含各式長衣、短衣、胸兜、披肩、新娘嫁衣，及象徵榮耀的凱旋衣；從製線到織布的過程及傳統編織技法，呈現高超工藝技術。

原民局表示，泰雅族細分屈尺群、大嵙崁群、南澳群幾個支群，織品彼此獨特色、相近與相異；烏來織女藝師高秋梅分享參與大嵙崁群披肩重製的心路歷程。

太魯閣族織藝藝術家徐昱萱傳承祖母留下的傳統地織器具，並向族人長輩學習織布；她在工作坊傳授菱形織紋、織路，讓學員思考自身與家族部落的關係與連結。

原民局說，「雷女紋」是賽夏族最重要的織紋，主要以紅、黑、白3色組成；賽夏族編織工藝師風順恩期望藉這次工作坊，讓學員進一步認識賽夏族的傳統工藝文化。

邱姓學員透過新聞稿說，泰雅族、賽德克族、太魯閣族、賽夏族服飾很容易搞混，透過工作坊從簡單的織紋、裝飾中，體會織布者與家族的智慧。

太魯閣族 泰雅族 賽夏族

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