坐冷板凳…挨轟行政不中立 柯文哲施政沒報告就散會

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因柯團隊首長、民進黨籍勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，藍營杯葛柯上台，杯葛了一個多小時，柯好不容易一度上台要報告，但因柯對不中立毫無說法，也不道歉，再度引發藍綠議員不滿，議長陳錦祥直接宣布今天散會。這也是柯文哲市長任內，首度因議員提權宜問題，無法報告就散會。

議會昨天開議，柯文哲接連這兩天赴議會施政報告，藍營議員不滿陳信瑜行政不中立，公然在工會聯誼茶會幫黃珊珊助選。不過柯文哲對於首長不中立的問題，僅表示他還是要回去調查看看，並說「我個人一定不會有指示，我是很守法的人，回去調查看看，到底怎麼一回事，我今天才聽到…」。

因柯文哲毫無說法，沒道歉、也交代不清，藍營議員群起不滿，中斷柯文哲一度要開始的報告，陳錦祥先宣布休息十分鐘。

甚至十分鐘休息過後，議員汪志冰直接在議場放出匿名檢舉不中立的音檔，柯文哲還推說，錄音檔根本聽不清楚，議員更加不滿，不過柯說，「我的態度就是送政風處有完整報告，這個比較公平，司法歸司法…。」

柯文哲說：「我已經表態，我一定會嚴守中立」，「我公開透明，所以將錄音檔等將這些資料，換成逐字稿，給政風處去處理，看要怎麼做」。因柯文哲連基本的政治態度都沒表態，還推給錄音檔聽不清楚，不僅藍營不滿，連與陳信瑜同黨籍的綠營議員也加入杯葛。

議員洪健益、李建昌質疑，陳信瑜在高雄當過三屆議員，這次不中立的質疑，柯文哲應該將陳信瑜停職查辦，並質疑柯文哲「要選總統的應該要公開透明，不應該護短」。

李建昌則建議議長，因陳信瑜態度非常不妥當，加上這場爭鬥難了，今天施政報告先散會，應表達議會對柯文哲最強烈的質疑。陳錦祥直接敲槌，今天的施政報告休息散會，明天上午九點半再繼續施政報告。

柯文哲表示，議會監督北市府天經地義，對於議員的批評，市府會改進，甚至說他常常也會犯這種錯誤，「所以就將整案送給政風處，內部該處理會處理，會給議員一個交代」。不過柯也坦言，陳信瑜若拿手板質疑這種爆料是東廠文化，柯說，這就是不對，針對這點他道歉。

陳錦祥則要求北市府針對行政不中立一事，下周三一定要給議會完整說明。