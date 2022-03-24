「府中雙城美學」再邁一步 人行時空廊道改造完工

「府中雙城計畫」中「人行時空廊道改造工程」已於近日完工，廊道串連起新板都會區及府中古城區，沿線不僅以跳色做設計，也兼顧交通安全及綠美化植栽，打造結合文化、生態及方便的民眾步行空間。

新北工務局推「府中雙城計畫」，盼透過減法工程，整合畸零閒置空間，打造人本步行環境與藝文展演空間，進而營造區域街廓與生活型態融合的節點。多項改善工程中，文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程已於近日完工，新北市副市長陳純敬今前往視察。

工務局指出，三路段是串聯都會區及古城區的時空廊道，在人行道磚面採用漸變比例的灰色及紅色，以跳色方式做鋪排，達到銜接新城與古城的效果，沿線交通動線及樹木植栽等也重新規劃，讓市民有更好的步行空間。

養工處說明，該工程總經費約7000萬元，總計改善人行道約1600公尺，路面改善1萬2700平方公尺，高架電箱下地及電箱遷移8座。其中北門街老舊的人行道上路樹、變電箱、電線桿等，在與交通局、台電、板橋區公所等單位協調後，已全數遷移至設施帶，還在其中劃設停車空間，暢通人行動線，確保行人安全。

文化路部分，原路段人行道雖寬敞，但路樹及設施無統一規劃，且行人及自行車動線不明確，改造工程將路樹及設施分別往兩側遷移，分出3米的人車共道及人行空間；文化路民權路口則打造景觀休憩空間，以淨寬3米的透水鋪面人行道為主體，搭配周邊數株喬木，形成都市少見的綠色隧道。