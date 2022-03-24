快訊

高雄化工廠群聚+13傳兩家人 曾參加喜宴、搭台鐵足跡燒進台南

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批柯文哲無心市政 王世堅送2件「我就爛」T恤：還能換洗

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員王世堅痛批台北市長柯文哲心態擺爛，並送上「我就爛」T恤。記者胡瑞玲／攝影
北市議員王世堅痛批台北市長柯文哲心態擺爛，並送上「我就爛」T恤。記者胡瑞玲／攝影

北市柯文哲今下午赴議會進行施政報告，北市議員王世堅痛批柯文哲無心市政，任期最後一年甚至擺爛，「你現在的心態就是『笑罵由人，你奈我何』」，並送上「我就爛」T恤給柯文哲，盼他穿在身上做警惕，「多送你一件，讓你換洗」。

王世堅指出，最新民調指出，柯文哲滿意度最低、不滿意度最高，民調最低，不要說台北市民要求太高，但柯文哲現在心態就是「我就爛」，面對任何缺失指責，心態就是「笑罵由人，你奈我何」。

王世堅說，內科塞車、北市人口流失、民調墊底、大巨蛋施工自由發揮、社子島自生自滅、五萬社宅跳票，種種劣跡卻無心改善。

王世堅表示，因此今天準備替柯文哲準備一件「我就爛」T恤，讓他穿在身上隨時反省，並警惕市長，市民選他當市長，任內就不該爛、不能爛、不准爛，「9個月後卸任，你就擺爛，愛怎麼爛，你就爛」。最後還多送一件給柯文哲，讓他方便換洗。

市議員王世堅痛批台北市長柯文哲心態擺爛，並送上「我就爛」T恤。圖／北市議員王世堅提供
市議員王世堅痛批台北市長柯文哲心態擺爛，並送上「我就爛」T恤。圖／北市議員王世堅提供

柯文哲 王世堅 北市

延伸閱讀

南北環延宕反嗆議員 柯文哲遭轟請鬼拿藥單 彭振聲道歉

挨轟行政不中立 柯文哲：我哪裡不中立？

柯文哲挨批行政不中立 徐巧芯爆：還想卡蔣萬安

勞動局長遭爆上班助選黃珊珊 柯文哲喊失控、那誒阿內

相關新聞

南北環延宕反嗆議員 柯文哲遭轟請鬼拿藥單 彭振聲道歉

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告，不過報告前，台北市議員陳政忠質疑，北市府府會關係經營，派了90位府會聯絡人，但市長柯文...

行政不中挨轟柯文哲坐冷板凳 施政沒報告就散會

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告第一天，因柯團隊首長、民進黨籍勞動局長陳信瑜遭檢舉利用上班，與工會聯誼卻幫黃珊珊助選拉票...

「府中雙城美學」再邁一步 人行時空廊道改造完工

「府中雙城計畫」中「人行時空廊道改造工程」已於近日完工，廊道串連起新板都會區及府中古城區，沿線不僅以跳色做設計，也兼顧交...

批柯文哲無心市政 王世堅送2件「我就爛」T恤：還能換洗

台北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，北市議員王世堅痛批柯文哲無心市政，任期最後一年甚至擺爛，「你現在的心態就是『笑罵...

勞動局長濫用北市府資源綁樁 北市議會罵聲一片

台北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，報告前，各北市議員因北市勞動局長陳信瑜利用上班時間、公家資源，替副市長黃珊珊助選...

影／清明連假掃墓如何避車潮 三峽警製動畫提醒

清明連續假期即將來臨，為了讓民眾了解，三峽、鶯歌地區公墓周邊道路，各項交通疏導措施，三峽分局自製宣導影片，以「歸剛欸（整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。