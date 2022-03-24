批柯文哲無心市政 王世堅送2件「我就爛」T恤：還能換洗

台北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，北市議員王世堅痛批柯文哲無心市政，任期最後一年甚至擺爛，「你現在的心態就是『笑罵由人，你奈我何』」，並送上「我就爛」T恤給柯文哲，盼他穿在身上做警惕，「多送你一件，讓你換洗」。

王世堅指出，最新民調指出，柯文哲滿意度最低、不滿意度最高，民調最低，不要說台北市民要求太高，但柯文哲現在心態就是「我就爛」，面對任何缺失指責，心態就是「笑罵由人，你奈我何」。

王世堅說，內科塞車、北市人口流失、民調墊底、大巨蛋施工自由發揮、社子島自生自滅、五萬社宅跳票，種種劣跡卻無心改善。