快訊

高雄化工廠群聚+13傳兩家人 曾參加喜宴、搭台鐵足跡燒進台南

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動局長濫用北市府資源綁樁 北市議會罵聲一片

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對柯市府團隊寄生議題，國民黨議員及民眾黨議員現場意見不合。記者胡瑞玲／攝影
針對柯市府團隊寄生議題，國民黨議員及民眾黨議員現場意見不合。記者胡瑞玲／攝影

北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，報告前，各北市議員因北市勞動局長陳信瑜利用上班時間、公家資源，替副市長黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，其中議員秦慧珠發言時，民眾黨北市黨部主委、北市議員林國成怒吼插話，現場罵聲一團。

秦慧珠指出，北市府官員從市長到局處首長態度有問題，越來越囂張，柯文哲的市政報告書內完全沒有提到如何在最後一年維持行政中立；柯文哲身體力行「寄生蟲打法」，當市長候選人就寄生市府、社會團體，選舉沒有錢，就用寄生蟲方式打選戰，且這樣的情況越來越嚴重。

秦慧珠說，民眾黨黨工跑到國會辦公室辦公，寄生國會，現在寄生北市議會，濫用市議會開記者會，還叫其他黨派不要小鼻子小眼睛，「你們大鼻子大眼睛」。

秦慧珠還沒說完，民眾黨北市黨部主委林國成忍不住插話，不斷說民眾黨沒有寄生國會和市議會，藍綠兩黨才寄生。此話一出，現場罵聲一片、亂成一團。

王鴻薇跳出來緩頰，但也說，北市議員現在在質詢，不知道是在質詢治理市政的團隊，還是在對競選總部質詢，本周一包含她的許多議員都接獲檢舉信，內容指出勞動局長陳信瑜2月16日在艋舺大道101號六樓勞動局會議室舉辦茶會並邀請工會代表。

陳情人表示，陳信瑜在上班時間，公然在市府會議室幫黃珊珊拉票，檢舉信中還附上USB，內有2分鐘的錄音，「以為是工會聯誼會，沒想到竟是個人政治活動」；王鴻薇說，利用公家資源綁樁這樣對嗎？太丟臉了。

輪到林國成報告時說，那天情況是因為有人喊「陳信瑜我支持你」，陳信瑜才會說，如果支持她就支持黃珊珊，確實當天講這種會不適合，但強調民眾黨沒有寄生國會及市議會；林國成話鋒一轉指出，藍綠兩黨都寄生，結果此話一出，其他議員紛紛表示並沒有，林國成再說，藍綠兩黨在議會開記者會可以，民眾黨就不可以，其他議員開始反駁其話，現場混亂。

針對柯市府團隊寄生議題，國民黨議員及民眾黨議員現場意見不合。記者胡瑞玲／攝影
針對柯市府團隊寄生議題，國民黨議員及民眾黨議員現場意見不合。記者胡瑞玲／攝影

北市 民眾黨 秦慧珠

延伸閱讀

柯文哲挨批行政不中立 徐巧芯爆：還想卡蔣萬安

遭指公家資源輔選黃珊珊 勞動局長稱推薦長官

行政不中立？陳信瑜嗆東廠文化：下屬挺黃珊珊天經地義

勞動局長遭爆違反行政中立挺黃珊珊 藍議會黨團：下台

相關新聞

南北環延宕反嗆議員 柯文哲遭轟請鬼拿藥單 彭振聲道歉

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告，不過報告前，台北市議員陳政忠質疑，北市府府會關係經營，派了90位府會聯絡人，但市長柯文...

「府中雙城美學」再邁一步 人行時空廊道改造完工

「府中雙城計畫」中「人行時空廊道改造工程」已於近日完工，廊道串連起新板都會區及府中古城區，沿線不僅以跳色做設計，也兼顧交...

批柯文哲無心市政 王世堅送2件「我就爛」T恤：還能換洗

台北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，北市議員王世堅痛批柯文哲無心市政，任期最後一年甚至擺爛，「你現在的心態就是『笑罵...

勞動局長濫用北市府資源綁樁 北市議會罵聲一片

台北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，報告前，各北市議員因北市勞動局長陳信瑜利用上班時間、公家資源，替副市長黃珊珊助選...

影／清明連假掃墓如何避車潮 三峽警製動畫提醒

清明連續假期即將來臨，為了讓民眾了解，三峽、鶯歌地區公墓周邊道路，各項交通疏導措施，三峽分局自製宣導影片，以「歸剛欸（整...

新北展館暑期實習招86人 申請時間剩一周

想利用暑假豐富學習的同學，新北市文化局提供不同機會，提供包括藝文中心、博物館及各地圖書館共51個地點，讓大專院校學生有暑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。