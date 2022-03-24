勞動局長濫用北市府資源綁樁 北市議會罵聲一片

台北市長柯文哲今下午赴議會進行施政報告，報告前，各北市議員因北市勞動局長陳信瑜利用上班時間、公家資源，替副市長黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立，其中議員秦慧珠發言時，民眾黨北市黨部主委、北市議員林國成怒吼插話，現場罵聲一團。

秦慧珠指出，北市府官員從市長到局處首長態度有問題，越來越囂張，柯文哲的市政報告書內完全沒有提到如何在最後一年維持行政中立；柯文哲身體力行「寄生蟲打法」，當市長候選人就寄生市府、社會團體，選舉沒有錢，就用寄生蟲方式打選戰，且這樣的情況越來越嚴重。

秦慧珠說，民眾黨黨工跑到國會辦公室辦公，寄生國會，現在寄生北市議會，濫用市議會開記者會，還叫其他黨派不要小鼻子小眼睛，「你們大鼻子大眼睛」。

秦慧珠還沒說完，民眾黨北市黨部主委林國成忍不住插話，不斷說民眾黨沒有寄生國會和市議會，藍綠兩黨才寄生。此話一出，現場罵聲一片、亂成一團。

王鴻薇跳出來緩頰，但也說，北市議員現在在質詢，不知道是在質詢治理市政的團隊，還是在對競選總部質詢，本周一包含她的許多議員都接獲檢舉信，內容指出勞動局長陳信瑜2月16日在艋舺大道101號六樓勞動局會議室舉辦茶會並邀請工會代表。

陳情人表示，陳信瑜在上班時間，公然在市府會議室幫黃珊珊拉票，檢舉信中還附上USB，內有2分鐘的錄音，「以為是工會聯誼會，沒想到竟是個人政治活動」；王鴻薇說，利用公家資源綁樁這樣對嗎？太丟臉了。