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影／清明連假掃墓如何避車潮 三峽警製動畫提醒

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
清明連續假期期間，三峽警方實施多項交通疏導措施。記者曾伯愷／翻攝
清明連續假期期間，三峽警方實施多項交通疏導措施。記者曾伯愷／翻攝

清明連續假期即將來臨，為了讓民眾了解，三峽、鶯歌地區公墓周邊道路，各項交通疏導措施，三峽分局自製宣導影片，以「歸剛欸（整天意思）」向民眾宣導各項交通疏導管制措施。

三峽警分局表示，為了讓民眾迅速理解，各項交通管制時間跟範圍，特別製作懶人包影片，以動畫搭配地圖導引方向，進行生動講解，影片中，還置入「水母迷因」時事梗，不但讓民眾能簡潔易懂，也讓人會心一笑。

今年清明節連續假期，自下個月2日至5日為期4日，其中4月2日上午6時至12時，國道3號三鶯交流道南向匝道入口，將實施高乘載管制，未滿3人車輛不得進入。如欲開車出遊；或前往掃墓的民眾可多搭乘，三峽區公所設置的免費接駁車進行轉乘。

警方呼籲，用路人配合員警及義交人員指揮引導，如遇壅塞，請耐心配合指示，並隨時收聽警察廣播電台，掌握所在地即時交通資訊，才能放心出遊，平安順暢回家。並且應注意掃墓祭祀燭火使用避免引起火警意外。

3月26日、27日、4月2日至4月5日，三峽、鶯歌墓區禁止汽車進入管制點如下：

(一)三峽區：

1、第二公墓(大同路286巷口)。

2、第三公墓(弘道里麻園)。

3、第四公墓(介壽路一段276巷)。

4、第十六公墓(添福路13號)。

(二)鶯歌區：

1、第一公墓(中正一路、碧龍巷口旁)。

2、第二公墓(中正二路191號)。

3、第三公墓(永和街172號)。

三峽警方自製動畫影片，宣導清明節交通疏導措施。圖／三峽警分局
三峽警方自製動畫影片，宣導清明節交通疏導措施。圖／三峽警分局
三峽警方自製動畫影片，宣導清明節交通疏導措施。圖／三峽警分局
三峽警方自製動畫影片，宣導清明節交通疏導措施。圖／三峽警分局
清明連續假期期間，三峽警方實施多項交通疏導措施。記者曾伯愷／翻攝
清明連續假期期間，三峽警方實施多項交通疏導措施。記者曾伯愷／翻攝

連續假期 高乘載管制 警察 清明節

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