影／清明連假掃墓如何避車潮 三峽警製動畫提醒
清明連續假期即將來臨，為了讓民眾了解，三峽、鶯歌地區公墓周邊道路，各項交通疏導措施，三峽分局自製宣導影片，以「歸剛欸（整天意思）」向民眾宣導各項交通疏導管制措施。
三峽警分局表示，為了讓民眾迅速理解，各項交通管制時間跟範圍，特別製作懶人包影片，以動畫搭配地圖導引方向，進行生動講解，影片中，還置入「水母迷因」時事梗，不但讓民眾能簡潔易懂，也讓人會心一笑。
今年清明節連續假期，自下個月2日至5日為期4日，其中4月2日上午6時至12時，國道3號三鶯交流道南向匝道入口，將實施高乘載管制，未滿3人車輛不得進入。如欲開車出遊；或前往掃墓的民眾可多搭乘，三峽區公所設置的免費接駁車進行轉乘。
警方呼籲，用路人配合員警及義交人員指揮引導，如遇壅塞，請耐心配合指示，並隨時收聽警察廣播電台，掌握所在地即時交通資訊，才能放心出遊，平安順暢回家。並且應注意掃墓祭祀燭火使用避免引起火警意外。
3月26日、27日、4月2日至4月5日，三峽、鶯歌墓區禁止汽車進入管制點如下：
(一)三峽區：
1、第二公墓(大同路286巷口)。
2、第三公墓(弘道里麻園)。
3、第四公墓(介壽路一段276巷)。
4、第十六公墓(添福路13號)。
(二)鶯歌區：
1、第一公墓(中正一路、碧龍巷口旁)。
2、第二公墓(中正二路191號)。
3、第三公墓(永和街172號)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言