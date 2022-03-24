南北環延宕反嗆議員 柯文哲遭轟請鬼拿藥單 彭振聲道歉

台北市長柯文哲今天赴議會施政報告，不過報告前，台北市議員陳政忠質疑，北市府府會關係經營，派了90位府會聯絡人，但市長柯文哲卻「養老鼠咬布袋，請鬼拿藥單」，質疑副市長彭振聲日前因南北環延宕嗆議員，破壞府會關係，彭振聲今天也當場在議場向議長陳錦祥、議員陳政忠道歉，坦承情緒管理不佳。

柯文哲任內重大工程南北環等，受到缺工缺料等影響，導致許多標案標不出去，議員陳政忠開議前、本月9日邀議長陳錦祥、副市長彭振聲討論解方，沒想到問題還沒討論完，彭振聲就突然撂話離去。

彭振聲今天在議場表示，當天他到議長室，盡力解釋標案流標的理由，但議員覺得北市府不夠努力，覺得市府絕對有辦法，講到最後，議員要他兩周交代怎麼完成發包，彭說，「我說我沒有辦法，上帝來也沒有辦法，的確當天我情緒上管理不好」。

彭振聲今天也當場在議場向議長陳錦祥、議員陳政忠道歉。不過陳政忠要求彭振聲必須跟議會道歉，彭振聲也基於當天在議長室的態度，向議會道歉。

今天是柯文哲第一天赴議會施政報告，不過報告前，議員杯葛柯文哲上台，陳政忠批評，當天他邀議長、彭振聲等人檢討發包不出去的工程如何改善，在場沒有人發脾氣、沒有人惡言相向，都在論述怎麼能快點發包，讓南北環如期動工。

陳政忠說，鴨霸的副市長彭振聲、高度權利作祟，行為就像流氓，大家還在討論六都工程發包，竟說出「襯採隨你(隨便台語)」的話。議員質疑「你是流氓嗎？你是流氓嗎？當場可以這樣講隨便你這種話？」。質疑柯文哲根本是請鬼拿藥單，議會不歡迎這種人。