新北展館暑期實習招86人 申請時間剩一周

想利用暑假豐富學習的同學，新北市文化局提供不同機會，提供包括藝文中心、博物館及各地圖書館共51個地點，讓大專院校學生有暑期實習機會，學習民眾導覽、行政作業等各項內部運作，透過暑期實習讓學生有更多機會實際參與展館運作過程，申請時間於本月底為止。

為培育藝術管理及文化行政人才，新北市文化局提供大專院校在學學生實務實習機會，並訂定「新北市政府文化局暨所屬機關學生實習作業要點」，大專院校在學學生須先向新北文化局提出申請並審核同意，可以義務性質至申請單位及館舍學習，實習時間為今年7月1日至8月31日。預計招收86名。

須注意的是，學生實習以學期計算方式每周不得少於16小時、以暑假期間計算方式不得少於200小時，且實習需一次實習完畢。實習結束前繳交一篇1500字實習心得。申請後需進行面談及書面審核，核定名單預計於今年5月6日前於新北文化局網站公告。

新北市文化局表示，實習學生可透過此次暑期實習計畫，學習在各種展館內如何接待民眾、展館作業流程、行政作業等程序，透過實習方式進而學習展館實務運作。

報名網址：https://bit.ly/3JzGXr7