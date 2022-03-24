柯文哲挨批行政不中立 徐巧芯爆：還想卡蔣萬安

台北市議會新會期昨天開議，台北市長柯文哲下午將赴議會進行施政報告，卻被國民黨議會黨團爆出市府勞動局長陳信瑜在工會的茶敘時中行政不中立，力挺準備選市長的黃珊珊。議員徐巧芯也爆料，2年前市府臨時安排黃珊珊在里長座談中演講，讓里長和立委蔣萬安約好的餐敘時間延後，「卡蔣萬安」。

國民黨議會黨團書記長秦慧珠指出，若首長違反行政中立卻不下台，就表示是柯在後主導，否則柯文哲應該立即讓 陳信瑜下台，以示清白。 議員汪志冰說，柯文哲是素人時，嘴巴說最不屑行政不中立，現在自己做最壞示範，必須向台北市民道歉。

議員王欣儀指出，黃珊珊也應該出來說，不用行政資源也可以選舉，扮演好自己副市長職責，管好自己業務角色和業務分工，而不是越俎代庖；例如日前文山區女兒牆倒塌，去現場的是副市長黃珊珊，但都更、老舊社區議題，都不是黃珊珊的業務督導範圍，她卻去現場，其他專業的副市長跑去哪了？這應該是副市長彭振聲要去的。

另外，王欣儀說，市長和里長辦座談會反映地方事務建設，但黃珊珊傳出要選市長後，市府又增加的市政巡迴講座，主持人是黃珊珊。以今年2月11日為例，有六項業務，只有三貓這項是黃的業務，其他像捷運、防洪排水、交通建設也，都不是黃珊珊能決策督導，卻都是她主持。

徐巧芯指出，2020年1月24日 ，立委蔣萬安安排了與北松山里長的餐敘，時間在6點，但當天4點有有里長和市長的座談會，前一天卻突然說餐敘要延到6點半，因臨時黃珊珊要來演講？市府是不是早在當時就用行政資源卡蔣萬安？就是要讓選區里長無法和蔣萬安吃飯，很多里長都向區公所抱怨。

議員鍾小平說，柯文哲已成政治植物人，現在在基層都是看到黃珊珊，市府的局長們都被廢了，任何事只要黃珊珊和里長見面，事情就都解決掉了，議員為民喉舌接受情像全部作廢，都給了黃珊珊，柯文哲是「腳麻掉了」，下午他質詢時將送柯文哲 「循利寧」，因為柯文哲腳麻了不能走，交給黃珊珊。