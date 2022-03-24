樹林鎮前街建物門面老舊 自主申請拉皮盼翻轉市容

新北市多處建築物外觀老舊，影響市容。其中樹林區鎮前街的4棟建築物，因門面老舊、管線雜亂，自主向市府申請整維計畫，盼改善市容。新北市都更處表示，市府推動「都更三箭示範街道環境改善計畫」，第一階段已完成5處示範標，第二階段已在去年啟動，鼓勵民眾自主整合意見後送件申請，由市府規劃設計及施工。

城鄉局長黃國峰表示，本案共計4棟建築物，面積約494平方公尺，屋齡約40年的3至5樓透天式建築物。申請人考量建築物現況外觀老舊、招牌及管線雜亂且部分磁磚剝落，且位於樹林火車站正對面，每年約有1000萬人次搭乘，希望透過申請整維示範街道計畫改善地區環境，該案預計在4月動工，最慢半年可完工。

另外，市府於去年推動樹林行政園區公辦更新案，整合火車站周邊的樹林區公所、農會及其他公務機關，將提供一站式的服務，期待能互相呼應打造新亮點，提升環境品質及帶動當地整體發展。

都更處指出，為延續第一階段示範街道環境改善計畫的成果，市府在去年3月開始擴大第二階段受理民間申請，截至今年2月底已有4案送件申請。