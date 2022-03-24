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遭指公家資源輔選黃珊珊 勞動局長稱推薦長官

中央社 / 台北24日電

北市議會國民黨團今天表示，台北市勞動局長陳信瑜2月間與工會新春茶會時，提到替副市長黃珊珊助選字詞，涉用公家資源輔選，不排除把錄音檔等資料送監察院調查。

針對錄音檔，陳信瑜接受聯訪表示，是肯定北市執政團隊努力，下屬挺長官是職場倫理、天經地義，因黃珊珊防疫、市政都做得很好，對下屬也誠懇，且工會如大家庭，就像把優秀政治人物及長官推薦給親友一樣。

北市議會國民黨團上午召開記者會，包含黨團書記長秦慧珠、游淑慧、王鴻薇等議員出席。游淑慧說，接獲檢舉，陳信瑜出席2月16日與各行業工會在北市府第二行政中心舉辦新春茶會時，公開替黃珊珊輔選，檢舉人認為，陳信瑜利用職權及公家資源輔選可能違反行政中立。

游淑慧放部分錄音檔，內容為「若珊珊當選，我就還在，看你們要不要我在？若要我在就支持珊珊」、「我跟你們站在一起，跟大家保證，應選認真有能力領導者，我認識珊珊是這樣的人」。

游淑慧表示，若台北市長柯文哲不處理，會把資料送監察院調查。

依議員提供資料，勞動局2月15日、16日、17日與工會舉行與局長有約新春茶會，20多家工會代表出席。出席記者會議員最後拿出「寄生市府、公器私用」紙牌，要柯文哲道歉、陳信瑜下台。

陳信瑜事後接受聯訪指出，當時狀況沒有違反行政中立，因黃珊珊目前非參選人，自己只是支持優秀長官，當時有跟工會提相關字詞，但只是開玩笑方式，且偷錄或洩漏會議內容可能違法，這樣行為不可取。

北市 游淑慧 黃珊珊

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