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棉絮、油脂影響汙水處理 北市衛工處幫管線「洗澡」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
工作人員進入人孔內清理卡住的油脂、棉絮或其他異物。圖／北市衛工處提供
工作人員進入人孔內清理卡住的油脂、棉絮或其他異物。圖／北市衛工處提供

北市衛生下水道工程處已建置超過270萬公尺的汙水管輸送汙水，不過近日在清理汙水管時，衛工處就發現常有油脂、棉絮毛髮等異物在其中，恐怕會導致抽水設備損壞或減低汙水處理效率，民眾使用汙水管時，應避免將異物投入，以免造成家中水管堵塞。

衛工處表示，汙水管輸送汙水，但因高山坡地、河川及鐵路等地形阻隔，使水往低處流的汙水無法自然重力輸送，因此維持抽、揚水站的正常運作成為汙水輸送工作的重要日常，籲民眾正確使用汙水下水道，避免異物排入抽揚水站而造成設備故障，影響民眾生活品質。 

目前北市有迪化、景美、松山，昆陽4座抽水站及36座揚水站，不要小看這些抽揚水站的功能，它們全年24小時日以繼夜將民眾每日所排放的汙水輸送至汙水處理廠處理淨化。

衛工處設施管理科長張賢德說指出，若設備損壞時，必須立即進行維修，工作人員以吊車開啟厚重水泥蓋板，架設通風設備等安全設施進入站體，忍著惡臭為抽揚水站「洗澡」，清除篩渣、垃圾、浮油及油塊。

衛工處還提到，油脂會在汙水管內皂化凝固，也看過餿水廚餘，甚至還有保險套或小朋友不小心丟入馬桶沖下去的玩具，恐怕會讓設備故障無法運轉，影響汙水處理效率或無法抽水。

衛工處呼籲，餐飲業者應裝設並維護油脂截留器，民眾平時就應建立正確使用汙水下水道的觀念，廚房餐具清洗前，可將表面油脂先以紙巾擦拭去油，避免將油脂、毛髮及棉絮等異物排入汙水下水道。

工作人員進入人孔內清理卡住的油脂、棉絮或其他異物。圖／北市衛工處提供
工作人員進入人孔內清理卡住的油脂、棉絮或其他異物。圖／北市衛工處提供

北市

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