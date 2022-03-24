行政不中立？陳信瑜嗆東廠文化：下屬挺黃珊珊天經地義

台北市長柯文哲市府團隊，遭匿名檢舉有首長利用上班時間，與工會聯誼卻幫副市長黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立。勞動局長陳信瑜今天中午受訪表示，黃珊珊這兩年防疫、施政作為都相當純熟，「遇到這樣的長官，未來她要參選，我當然一定會支持」，「黃珊珊是我的長官，挺長官天經地義，因為黃珊珊還沒宣布參選，但沒有行政不中立問題」。

陳信瑜也坦言，「當天工會有人要我留下來，所以當天說過，以後如果黃珊珊有選舉，你們支持黃珊珊，我比較可能留下來」，因為工會希望執行有些計畫要幫忙，所以有告知，如果黃珊珊有可能成為候選人，「我支持我的長官，那是理所當然的」。

陳信瑜強調，「黃珊珊還不是候選人，我是政治人物出身，還不是候選人，還沒有那個(行政中立)界限的問題」。

不過陳信瑜坦言，的確在發言的過程中，有一些贅字，但對於當天的發言錄音檔流出，陳信瑜說，這不管是偷錄或洩漏，都是違法的行為，她不鼓勵東廠文化，現在工會理事長都變成驚弓之鳥，大家都不敢講話了，今天這樣的動作，會對很多人民團體，變成是一個壓榨、東廠行為。

陳信瑜表示，勞動局與工會有聯誼茶會，這是行之多年、不是第一次第二次舉辦，但有疫情，有些實體會議停了，所以過年後，連續舉辦三場茶會，所以才在過年後解封舉辦三場，這是自由報名參加，將勞動局新的施政作為、列管相關事項，還有工會當天的提案討論及回應。

陳信瑜說，她對自己的團隊執政成績，相當自我肯定，也給自己按一個讚。當天也也是以下屬的身份，支持長官，因為黃珊珊這兩年內，不僅防疫，施政作為純熟，對下屬也誠懇，遇到這樣的長官，未來她要參選，當然一定會支持，因為她的好的，不可能去推薦差勁的人，強調「黃珊珊是我的長官，挺長官天經地義，也是職場倫理」。

對於議員質疑，她當天的發言等同是幫黃珊珊助選，違反行政中立，陳信瑜說，「我覺得沒有行政中立的疑慮，她(黃珊珊)是我的長官，只是講講長官的好話，黃也不是候選人，沒有什麼行政不中立。」

至於是否有向市長柯文哲報告？陳信瑜表示，這本來就是勞動局的事情，我要自己要出來講，這是局長與工會的座談會，媒體追問，會不會反而害到黃珊珊？陳信瑜說，我挺我的長官，怎麼會害她。