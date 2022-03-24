勞動局長遭爆違反行政中立挺黃珊珊 藍議會黨團：下台

台北市議會新會期昨天開議，台北市長柯文哲下午將赴議會進行施政報告，國民黨北市議會黨團上午舉行記者會，爆料台北市勞動局長陳信瑜在上班時間、市府機關內舉辦茶會時，對業務督導和受補助工會團體，公然要求在年底選舉時支持副市長黃珊珊，甚至在會中疑似討論標案和補助。藍黨團提出要求，柯文哲須下午施政報告時須道歉、局長陳信瑜下台。

由於市議員游淑慧、王鴻薇都檢獲相同檢舉，且都有開會的錄音檔，對此，陳信瑜表示，工會像是一個大家庭，自己力挺好長官，推薦她也是天經地義、也是職場倫理；至於是否有談標案和補助，陳信瑜則否認，並譴責將開會資訊公布爆料是「東廠」行為。

游淑慧指出，檢舉信內容，有一小段是在討論標案和補助。內容是「怎麼在標之前不講、標之後才講？」這是什麼意思？想要做什麼呢？是談好暗盤嗎？

游淑慧表示，錄音內容還提到，「如果是姍姍當選我就還在」，這是期約嗎？按公務人員行政中立法，利用職權，去要求業務督導補助的團體支持特定的人？這完全是違法。

游淑慧批評，這是赤裸裸在上班時間在公務機關、花公家的錢辦茶會，把業務督導的人找來，這種半開玩笑、半期約、半威脅的動作，柯文哲知道？還是默許這種行為？或是市府官員都在幫黃珊珊輔選，做自己的官位保衛戰。

議員王鴻薇指出，她也接獲檢舉，因陳的行為讓很多人看不下去，周一她辦公室也接獲檢舉函，還有音檔。茶會時間在2月16日上午10時，除了陳在場，還有就服處長、勞動局祕書、市府祕書在場，茶會名單有28個工會人員代表，沒想到陳信瑜這麼明目張膽。

陳信瑜表示，這3場茶會是疫情後舉行，且是自行報名，報告未來新的作為，還有工會建議的事，以及工會提案討論內容做回應，是自由報名。黃珊珊是她在職場上碰到好長官，挺長官天經地義。

至於提到標案，陳信瑜指出，這是有工會反映，標案要不是都給協會和基金會，審查時應該周全，所以她的意思是應該先告知，不是標完才反映。

游淑慧公布涉及違反行政中立法談話內容全文：

那麼你們都不在標之前先跟我講

為什麼都標完才跟我講

那你懂我的意思了吧

那你要等到明年換人了

如果是姍姍當選我就還在

看你們要不要我在

你們要我在

拜託支持姍姍拜託拜託

你們不要只有說好好好啦

我跟你說不要騙我

真的我真的被選民騙過

如果你覺得我跟你們是貼心的

是跟你們站在一起的

那我可以對大家做信譽保證

我們要選一個認真有能力的領導者

那我認為我認識的姍姍就是這樣的人