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清明祭祖減少空汙 北市300處免費收運紙錢集中燒

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市環保局派專車於富德靈骨樓協助收運集中燒紙錢，統一載運焚化廠焚燒。圖／北市環保局提供
北市環保局派專車於富德靈骨樓協助收運集中燒紙錢，統一載運焚化廠焚燒。圖／北市環保局提供

清明節將至，為避免掃墓時焚燒紙錢造成空氣品質惡化，北市環保局將於3月26日、27日及4月2日至5日清明連假期間，調派紙錢收運專車於陽明山靈骨塔及富德靈骨樓協助收運集中代焚的金銀紙錢，統一載運焚化廠磚爐焚燒，另也鼓勵民眾可多加利用線上祭拜方式，減少空汙排放。

環保局指出，在無任何空氣汙染防制設備情況下，焚燒1公噸的紙錢，會產生約94公斤粒狀汙染物、一氧化碳、硫氧化物等各類空氣汙染物，不僅會刺激眼睛及呼吸系統，導致相關疾病惡化，隨處焚燒的紙錢隨風飄散也可能引發山林火災，造成更嚴重的空汙。

清明節是國人傳統掃墓祭祖的時節，許多民眾會在掃墓時燒紙錢以表達對祖先追念之意，為降低燒紙錢對人體及環境的危害，環保局呼籲民眾掃墓時配合紙錢集中燒，減少焚香或點燭，同時，北市公立靈骨樓（塔）自2013年起已全面禁燒紙錢，另北市殯葬處也建置「生命追思紀念網」可線上祭拜祖先。

環保局表示，將紙錢送往焚化廠集中燒，透過焚化廠設置的空汙防治設備，可減少約93％空氣汙染物排放，對空品改善有很大助益。

為提升民眾配合紙錢集中燒意願，清明期間除加強收運紙錢外，更提供農曆每月初二、十六收運及集中燒服務，民眾可將紙錢裝袋並確認熄滅所有香枝後，攜至北市300處以上免費收運地點，將有專車巡收並載往焚化廠集中燒。

北市 空氣汙染 清明節

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