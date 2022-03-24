快訊

實測／iPhone口罩解鎖老是卡關？記住2口訣成功率大增

過敏體質的人不容易得癌症？教授揭最新研究成果

新北大都會公園海世界水樂園 4月3日熱鬧開玩

中央社 / 新北24日電

新北市政府去年7月在新北大都會公園打造以海洋生物為主題的「海世界水樂園」，但受疫情影響未開放，隨著疫情穩定，將於4月3日開放使用，為親子同樂增新去處。

新北市高灘地工程管理處發布新聞稿，位於二重疏洪道的新北大都會公園，繼打造以台灣特色動物為主題概念「熊猴森樂園」後，再以台灣周邊海洋生物為主題設計興建「海世界水樂園」，將成為親子同遊最佳去處。

高灘處長謝俊隆表示，海世界水樂園於去年7月完工，因受到疫情影響而無法開放，由於現在疫情穩定，經過嚴謹評估後，決定4月3日開放使用，將是4月4日兒童節前給孩童最好的禮物。

高灘處表示，海世界水樂園佔地1500平方公尺，園區設施依台灣特色水中生物打造綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚、寄居蟹、澎湖章魚、海月水母、花園鰻等親水設施，讓親子到此消暑又好玩，還可以在親水過程中認識台灣特色水中生物。

疫情 親子

延伸閱讀

僅13%父母認可孩子理財能力 新北攜手平台推理財教育

新北多元文化節「封街搞派對」 清明連假登場

兒童節禮物 新北熊猴森水樂園4月3日正式開放

新北男酒駕拒檢熄火「裝沒事」跑走 不敵鄉民指認被逮

相關新聞

勞動局長遭爆上班助選黃珊珊 柯文哲喊失控、那誒阿內

台北市長柯文哲的北市府首長團隊、勞動局長陳信瑜，遭匿名檢舉用上班時間，與工會聯誼卻幫副市長黃珊珊助選，遭質疑行政不中立。...

淡水天元宮吉野櫻開了 本周末花況最佳

新北知名賞櫻勝地「淡水無極天元宮」，周邊的吉野櫻目前逐漸盛開，預計本周末花況最佳，是櫻花最美的賞花時刻。新北市景觀處於本...

行政不中立？陳信瑜嗆東廠文化：下屬挺黃珊珊天經地義

台北市長柯文哲市府團隊，遭匿名檢舉有首長利用上班時間，與工會聯誼卻幫副市長黃珊珊助選拉票，遭疑行政不中立。勞動局長陳信瑜...

勞動局長遭爆違反行政中立挺黃珊珊 藍議會黨團：下台

台北市議會新會期昨天開議，台北市長柯文哲下午將赴議會進行施政報告，國民黨北市議會黨團上午舉行記者會，爆料台北市勞動局長陳...

清明祭祖減少空汙 北市300處免費收運紙錢集中燒

清明節將至，為避免掃墓時焚燒紙錢造成空氣品質惡化，北市環保局將於3月26日、27日及4月2日至5日清明連假期間，調派紙錢...

北市府釋出破百職缺 月薪最高63K

北市勞動局就業服務處辦理北市府就業甄選活動，共釋出108個職缺，月薪最高達63K。此次活動自即（24）日上午10時起至3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。