僅13%父母認可孩子理財能力 新北攜手平台推理財教育

根據英國保誠集團調查顯示，僅有13%父母認為他們的子女目前具有理財能力。未來親子學習平台因而開發出CHA-CHING兒童理財教育計畫，新北市教育局自2019年起與平台合作，以三年為期，現已完成第一批種子學校培訓。局長張明文說，推廣正確的金錢觀，且讓孩子具備投資理財的技能，也是教育任務的一環。

根據英國保誠集團針對亞洲7個國家、超過3,500位家長調查顯示，有95%家長認為孩子應學習理財觀念，並具備理財技能，但僅有13%父母認為他們的子女，目前具有理財能力。因此未來親子學習平台設計一套，適合7-12歲兒童的國際理財教材，透過舉辦親子理財營隊、推出知識讀本等，將教材在地化，並於新北市進行試辦。

該計畫以三年為期，第一年舉辦教師研習，提供教材、教具，讓老師輕鬆好上手，並進行「採購小幫手挑戰賽」、「小小慈善家與柑仔店消費」等趣味課程，用情境式教學培養孩子理財素養；第二年舉辦教學分享會及成果徵選，讓老師分享交流教學經驗，並透過教學週的理財特色課程，讓孩子輕鬆學。最後一年則舉辦學生校園競賽，展現孩子學習成果。完成計畫的學校，則授予理財教育金牌學校認證。