新北多元文化節「封街搞派對」 清明連假登場

新北市人口多，其中新住民逾10萬人，因此今年多元文化節以「當我們混在一起 Mix Together」為主題，即日起至4月30日辦理一系列活動，而重頭戲將在清明連假4月2日、3日登場，在三重區的同安東街封街舉行「我就混這條街，世界音樂派對」，超過8種來自各國表演者輪番上陣，精彩可期。

文化局表示，3月26日、27日率先於空軍三重一村辦理系列活動-印度樂舞「濕婆浪漫傳奇」，26日由「濕婆浪漫傳奇市集」打頭陣，27日將有精采印度音樂舞蹈表演、印度文物展、體驗工作坊。

而重頭戲將在4月2日、3日登場，在空軍三重一村旁的同安東街封街舉行「我就混這條街，世界音樂派對」號召來自日本、古巴、印尼、英國、美國、客家、原民、閩南等超過8種，不同文化的表演者輪番上陣，現場還有市集。此外，開啟眷村老房提供民眾到處串門子，參加豐富多元的工作坊，包括哥倫比亞藝術家艾雷的「孩在混美術教室」眷村探險，以及wowAfrica團隊帶來的「混入非非選物沙龍」讓民眾體驗非洲編髮。

新北在地的「你混哪小旅行」在4月17日、23日及24日登場，有3項主題共6個場次，分別是「雲南人帶路，混進中和緬甸街」—跟著在地人一起喝緬甸奶茶、吃雲南辦桌、聊移居故事；「族人帶路，混進三鶯阿美部落」—體驗都會部落的生活和認識野菜；最後是「越南人帶路，混進三重美甲店」—挑戰在傳統市場買到越南料理菜，以及邀請爸爸媽媽帶著小朋友，一起體驗越南美甲流程。