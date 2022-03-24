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勞動局長遭爆上班助選黃珊珊 柯文哲喊失控、那誒阿內
台北市長柯文哲的北市府首長團隊、勞動局長陳信瑜，遭匿名檢舉用上班時間，與工會聯誼卻幫副市長黃珊珊助選，遭質疑行政不中立。柯文哲今天上午出席地球共治行動論壇，媒體追問勞動局長上班幫黃珊珊助選？由於行程沒安排聯訪，堵訪場面一度混亂，柯文哲說，「怎麼會是這樣？」「失控失控！失控失控！」
媒體追問柯，「首長上班幫助選行政不中立？」柯重複回「怎麼會這樣，那誒阿內（台語）？」
北市議員游淑慧今天召開記者會質疑，陳信瑜上班時間在勞動局會議室與工會聯誼時，竟當場幫黃珊珊助選，還說黃珊珊當選，她繼續當局長，整場變成政治活動，利用職權及公家資源助選。
柯文哲上午公開行程被堵訪，柯僅表示，「怎麼會是這樣？失控失控！失控失控！那誒阿內（台語）」。
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