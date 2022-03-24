快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動局長遭爆上班助選黃珊珊 柯文哲喊失控、那誒阿內

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天上午出席地球共治行動論壇，媒體追問勞動局長陳信瑜上班公然幫黃珊珊助選，嚴重違反行政中立，柯文哲說，「怎麼會是這樣？」記者林麗玉／攝影
柯文哲今天上午出席地球共治行動論壇，媒體追問勞動局長陳信瑜上班公然幫黃珊珊助選，嚴重違反行政中立，柯文哲說，「怎麼會是這樣？」記者林麗玉／攝影

北市柯文哲的北市府首長團隊、勞動局長陳信瑜，遭匿名檢舉用上班時間，與工會聯誼卻幫副市長黃珊珊助選，遭質疑行政不中立。柯文哲今天上午出席地球共治行動論壇，媒體追問勞動局長上班幫黃珊珊助選？由於行程沒安排聯訪，堵訪場面一度混亂，柯文哲說，「怎麼會是這樣？」「失控失控！失控失控！」

媒體追問柯，「首長上班幫助選行政不中立？」柯重複回「怎麼會這樣，那誒阿內（台語）？」

北市議員游淑慧今天召開記者會質疑，陳信瑜上班時間在勞動局會議室與工會聯誼時，竟當場幫黃珊珊助選，還說黃珊珊當選，她繼續當局長，整場變成政治活動，利用職權及公家資源助選。

柯文哲上午公開行程被堵訪，柯僅表示，「怎麼會是這樣？失控失控！失控失控！那誒阿內（台語）」。

柯文哲 黃珊珊 北市

延伸閱讀

智慧城市展3確診27外賓隔離 柯文哲：發細胞簡訊5045人

吃泛藍選票！民調破2成 黃珊珊：認真工作是最好的準備

專案泡泡不限採檢地點有疏漏？柯文哲：這次有防守住

林穎孟涉詐助理補助 柯文哲：希望她努力證明自己清白

相關新聞

勞動局長遭爆上班助選黃珊珊 柯文哲喊失控、那誒阿內

台北市長柯文哲的北市府首長團隊、勞動局長陳信瑜，遭匿名檢舉用上班時間，與工會聯誼卻幫副市長黃珊珊助選，遭質疑行政不中立。...

淡水天元宮吉野櫻開了 本周末花況最佳

新北知名賞櫻勝地「淡水無極天元宮」，周邊的吉野櫻目前逐漸盛開，預計本周末花況最佳，是櫻花最美的賞花時刻。新北市景觀處於本...

新北多元文化節「封街搞派對」 清明連假登場

新北市人口多，其中新住民逾10萬人，因此今年多元文化節以「當我們混在一起 Mix Together」為主題，即日起至4月...

淡水草東公托啟用 拚年底再增18家

新北市淡水草東公托中心昨天開幕，市長侯友宜希望到年底可再增加18家，達成120家公托目標。社會局表示，疫情導致缺工缺料進...

柯文哲施政報告 藍黨團將杯葛

台北市議會新會期昨天開議，市長柯文哲今天下午將赴議會專案報告。國民黨北市議會黨團不滿柯文哲任內頻頻濫用市府資源、圖利民眾...

新北非自用囤房稅 最高稅率3.6%

新北市政會議昨通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，非自用住宅2戶囤房稅從1.5%提高至2.4%，3戶及以上3.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。