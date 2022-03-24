淡水天元宮吉野櫻開了 本周末花況最佳

新北知名賞櫻勝地「淡水無極天元宮」，周邊的吉野櫻目前逐漸盛開，預計本周末花況最佳，是櫻花最美的賞花時刻。新北市景觀處於本周六安排「櫻花的回憶」滴膠手作工作坊，民眾前來可欣賞最美的吉野櫻，也可參與手做DIY活動。

淡水天元宮是新北市著名賞櫻景點之一，園區種植3色櫻及吉野櫻，位於天元宮後山的3色櫻，為台灣山櫻與日本品種嫁接而成，因花瓣隨花開有白色、粉紅及暗紅色等3種顏色變化而命名。花季在春節期間最為美麗。

目前正盛開的吉野櫻，又名東京櫻花、日本櫻花，花色在花朵剛綻放時呈淡粉紅色，完全綻放時逐漸轉白，目前天元宮吉野櫻花開約7成，花況略受近日降雨影響，民眾可以把握本周末最佳賞花時間。

為豐富花季活動，景觀處結合朱銘美術館團隊於本周六下午2時許於天元宮舉辦「櫻花的回憶」滴膠手作工作坊，讓民眾在櫻花樹下DIY造型小吊飾，將小物免費帶回家，活動限量50組，線上預約30位，本周五中午12時開放報名，現場受理報名20位。