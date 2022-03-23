快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

台北市議會開議 大巨蛋、環狀線標案受關注

中央社 / 台北23日電

北市議會今天開議，國民黨團預定杯葛市長柯文哲24日施政報告，民進黨團要求北市府盡速完成大巨蛋等案。

台北市議會今天召開第13屆第7次定期大會，由議員抽籤決定委員會名單等程序，依議會議程，台北市長柯文哲24日、25日將赴議會施政報告及備詢，此會期至5月底。

剛接任北市議會民進黨團總召江志銘接受媒體訪問時說，北市府至今未完成大巨蛋案、雙子星案相關細節，民進黨團將持續監督這2件重大建設案，要求柯文哲在市長任期要完成，「該核准就核准、能完工就完工」。

江志銘表示，民進黨團也關注環狀線工程標案，北市府以景氣不好等理由影響工程招標案，導致相關標案卡關，若工程仍未發包，可能讓其他工程延宕，會要求北市府盡快發包環狀線相關標案。

接任北市議會國民黨團書記長秦慧珠接受媒體訪問指出，將關注社會住宅、大巨蛋案、公有市場改建、環狀線標案未發包議題，特別是環狀線屬台北市重大交通建設，會要求北市府盡快完成相關程序及標案。

秦慧珠說，今年底有市長、議員選舉，國民黨團將持續監督北市府有無行政中立及是否濫用市政資源助政黨選舉，並針對明天下午市政總質詢將採杯葛表達訴求。

北市議會新黨黨團召集人潘懷宗指出，此會期關注議題包含市場改建、台北市人口政策，將要求柯文哲專案報告，確保每件市場改建案能如期完成，至於台北市整體人口政策，會要求北市府針對生育補助、育兒津貼等提配套措施及整體規劃。

北市 民進黨 柯文哲 大巨蛋 捷運環狀線 社會住宅

延伸閱讀

專案泡泡不限採檢地點有疏漏？柯文哲：這次有防守住

林穎孟涉詐助理補助 柯文哲：希望她努力證明自己清白

外賓在飯店確診因國發會公文來晚？柯文哲：隔行隔層山

智慧城市論壇採檢出爐 柯文哲：我只須自我健康監測

相關新聞

新北推囤房稅最高3.6% 預估增加5.87億入市庫

新北市曾針對非自住房屋第四戶，提高囤房稅至2.4％，不過隔年又調降為1.5％。隨著六都囤房稅議題再度成為焦點，新北市今日...

北市國中生確診 周邊國小緊張「禁家長入校」

北市南門國中今出現一例學生確診，教育局表示，已立即安排該班級師生採檢並居家隔離10日，並擴大採檢該校及共用校區之學校教職...

被空襲去哪躲？ 新北有30間活動中心地下室可防空避難

近期俄烏戰爭延燒，有不少民眾好奇哪裡可以作為防空洞。新北民政局指出，有30間市民活動中心地下室可作為防空避難室，若戰爭發...

新北首場校園就業博覽會今起跑 釋出4700個職缺、媒合率4成

拚畢業即就業，新北市勞工局攜手青年局，將與轄內大專院校合辦9場校園就業博覽會，首場校園就博會將今天在淡江大學正式起跑，勞...

不滿柯文哲濫用行政資源 藍議會黨團明將杯葛施政報告

台北市長柯文哲任期剩下倒數9個月，台北市議會新會期今天開議，台北市長柯文哲明天下午將赴議會專案報告。國民黨北市議會黨團不...

黃腳虎頭蜂攻擊性強 獸醫新裝助攻 拆除2個籃球大蜂窩

新北市動物保護防疫處瑞芳動物之家接獲通報，三貂嶺車站附近步道旁有虎頭蜂窩，駐區獸醫王嚴緖到場查看，發現蜂窩約2個籃球大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。